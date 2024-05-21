美股｜道指收市跌196點　納指再創新高　摩通挫逾4%

市場關注本周Nvidia公布季績，以及聯儲局公布上月議息會議紀錄。道指周一（5月20日）先升後回落，至收市跌196點；在晶片股推動下，納指至收市升0.65%，再創歷史新高。



道指收市報39,806.77點，跌196.82點或0.49%；納指報16,794.87點，升108.91點或0.65%；標普500指數收報5,308.13點，升4.86點或0.09%。

Nvidia公布季績前升近2.5% Wix飆近24%

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia周三（22日）公布季度業績前，股價升2.49%，每股收市報947.80美元，至少3家券商上調該公司目標價。美光科技（Micron Technology）也漲2.96%。

摩根大通股價跌4.46%，為表現最差道指成份股。該公司雖然調高年度淨利息收入預測，但行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，拒絕增加股票回購力度。

挪威郵輪公司（Norwegian Cruise Line）上調年度獲利預期後，股價飆漲7.56%。皇家加勒比遊輪（Royal Caribbean）也漲4.07%。

提供建立網站服務的Wix.com上漲23.84%，此前這家公司第一季度盈利和收入超出預期。

理想汽車跌近13%

納斯達克中國金龍指數收跌1.68%，理想汽車（LI.O）跌近13%，愛奇藝（IQ.O）跌5%。

聯儲局官員對通脹回落表謹慎

另外，聯儲局負責銀行監管的副主席巴爾（Michael Barr）表示，今年的通脹數據「令人失望」。亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克 （Raphael Bostic）認為，聯儲局官員需要一段時間，才能對通脹會回落至2%的目標增加信心。