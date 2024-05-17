美股｜道指盤中首破4萬關　收市倒跌38點　阿里巴巴升逾7%

市場對聯儲局減息保持憧憬，但美國首次申領失業救濟人數下降，加上美國4月進口物價按月升0.9%，美股周四（16日）先升後回落，道指從盤中歷史首次突破4萬點大關後，至收市倒跌38點。



道指收市報39,869.38點，跌38.62點或0.10%；納指報16,698.32點，跌44.07點或0.26%；標普500指數收報5,297.10點，跌11.05點或0.21%。

納斯達克中國金龍指數漲2.5%。多隻中概股上揚，阿里巴巴獲大行唱好，股價漲7.05%；網易也升5.51%。

Walmart季績帶動股價飆7% GameStop挫3成

Walmart第一財季業績強勁，股價上漲6.97%，為表現最佳道指成份股。波音、3M各升約3.5%。Intel亦漲2.46%。

迷因股跌勢持續，GameStop跌30.09%、AMC挫15.51%。

首失業救濟人數減 進口物價升幅高於預期

美國上周首次申領失業救濟人數，按周減少1萬至22.2萬人，高於市場預期的22萬人。續領人數上升1.3萬人，達到179.4萬人，也多過市場預期。

另外，美國4月出口物價按月上升0.5%，進口物價上升0.9%，兩者都高過市場預期。美國4月工業生產按月持平，製造業產出按月下跌0.3%，兩者都差過市場預期。