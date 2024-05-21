理想汽車績後暴瀉近15%　少賺36%指引同遜色　風波不絕或續惹官非

理想汽車（2015）昨日公佈首季業績，期內歸屬股東大減36.3%至5.9億元人幣，車輛銷售收入為243億元人幣，較前一季度的404億元，跌39.9%。



公司昨夜美股收跌12.8%，今日港股承接美股跌勢，低開14.7%，報85.3港元。



第二季度業績指引遠遜預期

依據公司業績指引，公司預計今年第二季度，車輛交付量將介乎105,000至110,000輛，按年增長 21.3%至 27.1%。收入總額就介乎299億至314億元，按年增長4.2%至9.4%。該指引遠遠遜於市場預期。

理想美股收跌12.8%，今日港股承接美股跌勢。（資料圖片）

先陷裁員風波 後被指涉誇大需求訴訟

此外，公司此前據報。內部進行新一輪「人員優化」，整體優化比例超過18%。2023年財報顯示，理想汽車近3.2萬員工，以最佳化比例計算，這輪優化涉及超過5600人。

另一邊廂，公司或惹官非，多間投資者權益律師事務所代表投資者於美國提出集體訴訟，認為理想推出MEGA車款時，誇大市場對車輛需求和營運策略的有效性，以致未達到最初首季交付量預期，對公司財務狀况產生重大負面影響，因此該公司的公開聲明存在重大虛假和誤導性。