Webb-site招義務編輯　David Webb稱與最出色2人到呢間會所午餐

獨立股評人﹑資深投資者David Webb於4年驗出患上前列腺癌後，仍不時更新其個人網站Webb-site內容。今年8月將踏入60歲的他，日前於網站內表示有義務人士能協助營運及更新資料，否則一旦他離世後便要關閉網站。

David Webb指出目前正試行以類似「維基百科」模式讓網站運作，任何人均可以登記成為義務月編輯及更新不同公司資料，包括上市公司董事薪酬。資料會在其他義務編輯審核後發布，而且成為義務編輯不需要收集個人資料，用戶名稱亦不會公開顯示，又指出若其本人身體許可，最活躍的2位義務編輯可在年底時與他在香港會共晉午餐。

David Webb指出一些需時人手更新的上市公司公開資料，包括公司律師及核數師變更，均為現階段無法以自動化系統完成。同時指出網站最近加入一個新功能，就是列出上市公司各董事薪酬，資料可以追溯至落實董事薪酬實名披露的2006年。

David Webb下網站Webb-site正招募義務編輯。（資料圖片）

他又指出當年本港上市公司數目為1,172間，現已倍增至2,591間。相關資料可以讓外界得悉上市公司董事薪酬趨勢﹑支付予「所謂獨立董事」金額﹑董事會總薪酬佔市值百分比﹑最高﹑最低薪酬董事會等的分析頁面。

他亦指出找出董事會薪酬方法不算困難，現時Webb-site的編輯系統已經列出不同上市的超連結，只要在年報內找出關鍵字，就可以很快找出董事薪酬的答案，又透露在過去數周已經嘗試與一小批義務編輯進行系統測試，已處理數百間的資料，「一旦您熟悉了系統，每個報告大約需要3至4分鐘。」

現時部份國家例如美國等，已經將相關資料以電腦和機器可讀的「XBRL」格式歸檔，讓搜集相關資料的工作可以自動化完成，但本港未有相關做法。David Webb在網站指證監會確實在2005年，上半年成立過適用全行的資料搜集自動化籌備工作小組。「現在事隔19年，想必已夭折，證監會最後一次提及此事為2006年3月的年報中。」