David Webb質疑Chubby Hearts設計師K11開舖　政府稱已利益申報

首個文化藝術盛事基金贊助的活動「Chubby Hearts Hong Kong」，其巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts昨日（2月14日）於中環皇后像廣場花園升起，吸引不少市民到場「打卡」。

身兼文化藝術盛事委員會主席的新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛亦有分享照片。不過獨立股評人David Webb今日於社交平台發文，指鄭志剛作為委員會主席，應該知道「Chubby Hearts」已經在倫敦舉辦過，質疑納稅人「花了多少錢來宣傳一位手袋設計師」；他指，設計師Anya Hindmarch於新世界旗下的K11 Musea 有店舖，Anya Hindmarch作為新世界的租戶，鄭志剛卻以公帑助其租戶推廣，對K11租金收入應該有幫助。

（So how much money did taxpayers spend on promoting a handbag designer with a repeat of an event she already did in London, Adrian? You Chair the "Mega ACE Fund" Committee, so you should know. And I can't help noticing that Ms Hindmarch also has a shop in "K11 Musea" in Kowloon, which makes her a tenant of New World Development, your family's company. Promoting her business should help your rents. Heart-warming indeed.）

《香港01》以電郵方式，向文化藝術盛事委員會秘書處查詢，其後文化體育及旅遊局作出回應﹕「文化藝術盛事委員會是政府的諮詢組織，負責向政府就吸引文化藝術盛事在香港舉辦的策略提出建議、就文化藝術盛事基金的運作提供意見，以及協助政府審議基金下的申請。委員會一直秉持公平、公開及公正為原則，所有委員（包括正副主席）均需並已嚴格按照既定機制在審批過去所有項目時作出利益申報。」