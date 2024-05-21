滴灌通傳調組織架構　換崗及裁員涉百名員工　最多獲N+3離職賠償

滴灌通表示，隨着公司「二級火箭」戰略啟動，相關部門的組織架構也需要隨之調整。這次調整包括換崗與減員，涉及到不同地區辦公室100多位元員工，公司為有關員工提供了高至N+3的離職補償，並再次對受影響員工表示歉意。



據內媒《財新》引述李小加及張高波的內部信指出，滴灌通作為一個創業公司，這是滴灌通自成立以來不得不做出的最艱難決定之一。滴灌通初心是做一個全新的交易市場的基礎設施。過去2年，直接自有資金直接投資打造樣板，進展順利，於是慣性上增長過快，管理層當時的認知不深刻，雖已察覺，但控制不夠。

從今年1月《通用標準》發布後，滴灌通已經全面專注交易所平台運營，讓市場的力量充分釋放，不再適合繼續保持高速的自有資金投資。因此前期為直接投資而提前配置的相關人力與資源，和新階段新任務就不太適應了；留足戰略資本，也意味着必須時時刻刻，嚴格控制運營成本。這就是其不得不做出減員調整的根本原因。