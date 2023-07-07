滴灌通獲恒生提供1500萬美元定期信用貸款

滴灌通今天（7日）宣佈與恒生銀行（0011）簽署了1,500萬美元的定期信用貸款。



此融資專案代表著滴灌通融資模式的創新突破，公司將繼續擴大其融資管道組合，以支援其在中國數百萬小微企業中的資本部署，靈活使用信用貸款將有助滴灌通提高其對小微企業的資金投放能力，為更多需要資金的優質企業提供現金流。

滴灌通創始人兼主席李小加表示：「我們很高興與恒生銀行達成今次協議，恒生為香港最大的本地銀行，致力推動普及金融、延續未來發展及減緩氣候變化，為建構可持續發展的未來出一分力。 這與我們滴灌通的企業價值不謀而合，因為滴灌通是希望以金融科技，開創全新的融資模式和投資範式，為小微企業提供便捷且可負擔的長期資本，以助力他們的成長。 我們期待與恒生銀行未來更緊密的合作，成為長期的業務夥伴。」

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示：「恒生很高興今次的融資有助滴灌通加強推動中國的小微企業，特別是位於大灣區的企業採用創新的方案。 是次融資乃恒生創新科技信貸基金（InnoTech Fund）下其中一個項目，此基金旨在推動普及金融，為創科發展提供資金支援，同時協助客戶把握中國的商機。 恒生一直致力在廣大的範疇上提供創新的方案，以促進新經濟發展，我們會繼續與企業如滴灌通共同探索可行的合作模式，協助更多商業客戶捕捉大灣區機遇。」

滴灌通於2021年8月成立，目前已在中國31個省、超過180個城市，投資接近6,000家小微門店。今輪融資進一步賦能滴灌通去實現更長遠的願景，以嶄新的投資模式和資產類別打造一個更具包容性的金融市場。 滴灌通此前已完成7,000萬美元B輪融資，參與的投資機構包括維港投資、聯想創投、紅杉中國等機構，融資總金額達到1.2億美元。