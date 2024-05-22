HKTVmall母企香港科技探索急升一成　溢價近21%回購1億股

HKTVmall母公司香港科技探索（1137）宣布，擬回購最多1億股，每股要約價為2.15元，股份回購後將會註銷，而相關股份佔已發行股本比例約11.3%。要約並無建議回購最低股份數目，要約價較周二（21日）收市價1.78元有20.8%溢價。



該股今早急彈，現升逾一成，報1.97元，成交額316萬元。

公司又指出新百利會作為代表，提出有條件現金要約。假若要約獲全面接納，涉資約2.2億元，會以現金支付予接納股當，並將以內部資源撥付。

公司控股股東TopGroup及一致行動集團持有公司已發行股份約45.8%，要約完成後可能增加至約51.6%最高水平，因而觸發提出強制性全面要約責任。因此，TopGroup將提出清洗豁免申請。TopGroup由香港科技探索副主席、集團行政總裁兼執行董事王維基控制。

香港科技探索行政總裁王維基。(資料圖片)

集團表示，目前股價並未反映集團的內在價值及業務前景，要約反映公司對其潛在增長及業務長遠前景的信心，透過實施要約積極優化公司的資本架構，將可提高每股股份盈利、每股股份資產淨值及股東整體回報。

另外，集團的投資及發展策略為實現長遠增長及可持續發展（如持續探索不同新探索項目、擴大配送及分揀能力），此需要進行一段時間的投資。目前發展中的項目預計由集團穩健的流動資金及財務資源（經計及要約項下之預計付款責任）提供充足資金。該策略可能於中短期內影響集團的溢利及整體財務表現。鑑於股東眾多且其投資目標各異，該策略或與尋求短期回報或持續派息的股東並不一致。要約將為有關股東提供離場的部分機會。