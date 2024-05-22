國產AI模型「諸神之戰」　字節阿里百度鬥劈價　科大訊飛今落場

國產AI大模型近兩日接連狠手劈價，掀動「諸神之戰」，翻譯軟件科大訊飛最新公佈，訊飛星火API能力正式免費開放，訊飛星火Lite API永久免費開放，訊飛星火Pro/Max API則降至每萬tokens僅需0.21元人幣。



而此前數日，Tiktok母企字節跳動，阿里巴巴（9988）旗下阿里雲以及百度（9888），已經分別出手，開啟減價混戰模式。



今次科大訊飛指，訊飛星火API能力正式免費開放，訊飛星火Lite API永久免費開放，訊飛星火Pro/Max API則降至每萬tokens僅需0.21元人幣，而1token相當於1.5個中文漢字。

科大訊飛「星火認知大模型」。（資料圖片）

阿里雲主力模型昨降價97% 百度兩大模型直接免費

恰在昨日，阿里巴巴旗下阿里雲宣佈，「通義千問」對標GPT-4級主力模型降價97%，API輸入價格從0.02元/千tokens降至0.0005元/千tokens，最高支持1000萬tokens長文本輸入，降價後約為GPT-4價格的1/400。

其後，百度公佈，旗下文心大模型兩大主力模型ENIRE Speed與ENIRE Lite，全部免費。

阿里雲通義千問GPT-4級主力模型Qwen-Long，降價97%。（資料圖片）

字節跳動本月闖入大模型賽道 掀劈價潮

而溯及更早一個禮拜，字節跳動發佈「豆包」大模型，主力模型在企業市場的定價只有0.0008元/千Tokens，0.8厘就能處理1500多個漢字，比行業便宜99.3%。有計算指出，1元人幣就能買到主力模型的125萬Tokens，大約是200萬個漢字，相當於3本《三國演義》。