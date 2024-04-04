傳Apple與百度攜手　iPhone 16、iOS 18將導入「文心一言」模型

蘋果為了在中國發展AI，傳出找上百度洽談合作，「文心一言」模型將導入中國版iPhone 16、iOS 18、MacOS等系統中。



蘋果為了發展AI，一改過去單打獨鬥的習慣，根據《華爾街日報》報導，在受到法規限制的中國市場，蘋果已經找上搜尋軟體巨頭百度進行AI合作，中國媒體《財聯社》則引述知情人士發言，指出百度將在iPhone 16、Mac等作業系統中採用百度開發的「文心一言」模型。

在中國銷量疲軟、面臨激烈競爭的蘋果，將確保加速發展的AI在重要的中國市場中不缺席。除了向百度遞出橄欖枝，也傳出找上競爭對手Google尋求合作，OpenAI方面也在洽詢中。

為中國版AI找上百度，阿里巴巴也曾洽談

今年開始，不斷傳出蘋果加速AI發展的消息，《彭博》記者馬克．葛曼（Mark Gurman）日前引述知情人士消息指出，蘋果向多年來的競爭對手Google遞出橄欖枝尋求AI合作，希望將大型語言模型Gemini引入 iPhone，同時也在考慮使用OpenAI的模型。

至於無法合規使用海外AI模型的中國市場，《華爾街日報》24日獨家消息指出，蘋果和中國搜尋引擎巨頭百度已經進行了初步談判，希望在中國版本iPhone中，使用百度的生成式AI技術。 中國媒體《財聯社》則引述知情人士發言指出，百度將成為蘋果iPhone 16、Mac操作系統、iOS 18的中國生成式AI模型供應商，同時透露蘋果在和百度洽談之前，也曾找上阿里巴巴尋求合作。

百度研發的生成式AI模型文心一言，具有大量的中文詞彙和文化內容。 （網易科技）

由於中國官方要求模型需要通過監管機構的批准才能向大眾推出，而法規上路後至今通過的40個模型中，沒有任何一個是來自於海外的研發機構，因此，蘋果想在中國市場的產品中也導入AI功能，和中國廠商攜手是必然的結果。

百度開發的大型語言模型「文心一言」，去年8月就成為首批通過中國《生成式人工智慧服務管理暫行辦法》的生成式AI模型之一，在最近幾季都是百度的重要收入來源。百度董事長李彥宏在業績會中指出，2023年Q4靠AI增加上億人民幣的收入，佔總收入4.8%，同時預期2024年可以帶來數十億人民幣的收入。

而搶在蘋果之前，三星已經在中國版Galaxy S24系列中加入百度文心大模型，作為Google Gemini的替代版本，中國手機品牌榮耀也曾和百度進行AI模型相關合作。

研調機構Omdia資深人工智慧分析師蘇廉節表示，與當地人工智慧模型供應商合作預期可以減輕蘋果的合規負擔，並幫助該公司和對手競爭，尤其是在中文人工智慧能力上取得優勢。

緊咬中國市場，庫克一年三訪中國

中國是蘋果iPhone手機銷量前三大的海外市場，然而近幾年，蘋果面臨中國本土手機品牌的激烈競爭，尤其是靠著Mate 60 pro捲土重來的華為。根據研調機構Counterpoint Research的數據，在今年一月，蘋果 iPhone 銷量下降了 24%，而華為手機銷量則大漲了 64%。除此之外，蘋果還面臨疫情後的消費力疲軟，以及中國公布門限制員工使用iPhone的法規限制等挑戰，種種因素都讓iPhone在中國難以穩居領先地位， 今年一月市佔率僅15.7%，排名第四 。

在面臨銷量壓力之際，執行長提姆．庫克（Tim Cook）3月20日在微博發布多篇貼文指出，自己正在上海拜訪。

庫克在微博發文指出，自己在上海拜訪。 （微博@Tim Cook）

這已經是庫克從去年至今第三次到訪中國，《華爾街日報》指出，其實庫克是前往北京參加中國發展論壇的美國企業高管之一，這場年度聚會中，全球商界領袖會和中國政策制定者進行交流，在這趟行程中，庫克也參與蘋果在上海新開幕的大型直營店開幕儀式。

庫克曾在採訪中指出「沒有比中國更為重要的地方」，除了手機銷量外，供應鏈更是必須打通的環節，蘋果最新Vision Pro中，中國供應鏈佔比就高達60%左右，如今蘋果傾盡資源發展AI的策略下，中國自然無法缺席。

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