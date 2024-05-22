杜拜王子來港　投資推廣署歡迎　已助成立逾60家辦有信心明年達標

杜拜王子據報將會維持5月尾來港計劃，並設立家族辦公室。投資推廣署家族辦公室環球總裁方展光表示，對於所有這些優秀的家族辦公室，香港都會持歡迎態度，無論是否來自於皇室家族，或者是企業還是單純投資性質，均會歡迎他們來香港。



有信心2025年能夠達到吸引200家家族辦公室目標

自港府去年5月推出家族辦公室稅務優惠以來，投資推廣署專責團隊已接獲超過650個有關在香港設立家族企業的查詢，主要來自內地、東盟國家、中東、歐洲及美洲，並已協助64個家族企業設立或拓展業務在香港，包括單一家族企業利得稅豁免制度生效後，在香港設立或擴展業務的38家家族企業。 另外，超過130家家族企業表示正準備或已決定在香港設立或擴展業務。

在60間新設立家族辦公室中，約60%來自內地，近兩成來自東盟，其餘則為歐美及中東等地區。

對於港府希望2025年吸引多200個家族辦公室的目標，方展光表示，非常有信心能夠到到此目標，並有機會超越該目標。

亞洲家族傳承基金會今在港成立

亞洲家族傳承基金會（Asian Family Legacy Foundation）主席朱勇表示，他自己家族來自於中國內地，但其後在美國發展，近月也選擇在香港設立家族辦公室，而不是新加坡。他表示，吸引他來港設家辦原因包括自己家族本身與中國有很深的淵源，透過香港能夠投資於亞洲市場，加上政府政策優惠等因素。

亞洲家族傳承基金會今日在香港舉行成立典禮，投資推廣署（InvestHK）及香港家族辦公室（FamilyOfficeHK）為支持組織。朱勇表示，邀請了約120個家族，大部分來自美國，逾半為首次訪港，故此也並沒有在香港設立家族辦公室，透過基金會作為連接香港及亞洲平台，也想去瞭解及學習例如中國科技行業的發展、香港對家族辦公室的稅務優惠等話題。