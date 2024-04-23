01獨家｜杜拜王子家族辦公室否認新加坡邀請　稱目前忙於國內項目

杜拜王子阿里（Sheikh Ali Al Maktoum）擬來港開設家族辦公室計劃早前遭延後，日前又有消息稱，新加坡政府特派專員邀請王子面見，並在當地設立家族辦公室。不過，該消息遭王子家族辦公室否認，稱該消息屬於嚴重錯誤的資訊（serious misinformation）, 王子目前正忙於數個在杜拜的項目。



未有回應是否維持下月尾來港設立家族辦公室計劃

中東經貿協會主席沈運龍早前向《香港01》透露，其知悉杜拜皇室內部近日收到來自新加坡政府的邀請，請阿里王子前往新加坡與該國高層官員會面，希望他能在當地設立家族辦公室。沈運龍又稱，新加坡政府特派專員跟進事件。

記者就有關消息向阿里王子家族辦公室查詢，該辦公室回覆《香港01》時稱，消息不符合事實（not true）, 屬於嚴重錯誤的資訊，要求就相關報道即時作出澄清。對於是否維持下月尾來港設立家族辦公室計劃，則未有回應。

《香港01》記者並向新加坡總理辦公室查詢，唯等待數日，仍未見回覆。

日前又有消息稱，新加坡政府特派專員邀請王子面見，並在當地設立家族辦公室。不過，該消息遭王子家族辦公室否認。（資料圖片）

開幕禮突延期 王子離港原因惹猜測

阿里王子在港的家族辦公室原定上月底開幕，惟其後突然押後至5月開幕，並發聲明強調對內地、香港及亞洲的發展機會非常感興趣。

然而，延遲開設家族辦公室，惹來廣泛關注，有媒體指阿里為杜拜統治者家族的遠房親戚，非早前聲稱的侄子身份，並被揭曾是歌手身份，一度成為城中熱話。

阿里王子與沈運龍（右）合照。（Sheikh Ali Bin Rashed Al Maktoum圖片）

出席杜拜當地大型Web3論壇任嘉賓

此外，近日亦有傳阿里王子之所以突然「突然離港」，與港府態度有關，包括開幕主禮嘉賓不斷更換，甚至「降格」，令王子不悅。但又有傳因沈運龍太過高調，惹來王子不滿，惟沈運龍已否認指，王子無向他表達過任何不滿。

至於阿里王子行踪，他近日現身杜拜當地大型Web3 Summit Dubai論壇，負責致開幕辭，並在嘉賓名單中排行首位。據報，峰會規模預計超3,000人，參與嘉賓近百位，更將舉行多個主題的行業峰會。