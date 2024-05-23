靠Taylor Swift演唱會推動？　新加坡首季經濟增長2.7%勝預期

新加坡公布，今年首季經濟按年增長2.7%，增幅高於去年第四季的2.2%，亦高於市場預期的2.5%。

首季經季節調整的國內生產總值按季增0.1%，亦與初值相同。新加坡貿工部維持今年GDP增長1%至3%的預測，稱首季經濟增長上升，主要是由金融與保險業、交通與倉儲業，以及批發貿易業所推動。

接連有國際巨星在首季於新加坡演出，除了Taylor Swift外，亦包括搖滾樂團酷玩樂團 （Coldplay）及創作歌手Ed Sheeran，據新加坡旅遊局，首3個月內接待了435萬名遊客，年增約 50%；新加坡金融管理局於4月份的報告亦指出，去觀看Taylor Swift及Coldplay演唱會的，「可能超過一半的觀眾」來自海外，又估計大型音樂會產生的旅遊收入為 3.5 億新元至 4.5 億新元（2.6 億至 3.3 億美元），不過旅遊相關行業的增長應該會隨音樂會的結束而逐漸減弱，惟即將舉行的小規模活動以及中國遊客的持續復甦仍將支撐增長。

相反，製造業按年跌1.8%，主要是因為汽車和工業晶片需求疲軟導致電子產業群聚產出下降。