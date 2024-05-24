阿里發股東信　稱經歷25年發展後有大公司病　再視自己為初創企業

阿里巴巴（9988）於周四（23日）發布2023至24年財政年度年度，主席蔡崇信及首席執行官吳泳銘於報告內致股東信內指出，經過25年不斷成長後，公司出現了一些「大公司病」，又指出過去的財政年度為公司分水嶺，公司圍繞戰略清晰與聚焦作出一系列關鍵調整，再次視自己為一家初創企業，「將秉持長期主義，為今天而取捨，為明天而投資」。



今次為新管理層上場後首封致股東信。管理層於信內指出未來投資與戰略方向將保持一致，希望投資於兩大領域，分別是加速核心業務增長，以及保持基礙技術的領先，以及包括人工智能在內的創新。

信中同時強調，「未來十年，沒有哪個行業能免於AI帶來的顛覆。AI不會為舊的做事方式提供保護，而是重新點燃我們的創業激情和想像力。」指公司每個業務都有大量應用場景，所有場景都可以通過人工智能創造更大的價值。直言AI不會是一種威脅，而是突破用戶體驗和商業模式的驅動力，將帶來巨大機遇。

斥資8億美元入股AI企業

另外，阿里在財務年度報告中，披露重大戰略投資和收購，當中首次提到在2024財年，投資合共約8億美元在人工智能公司Moonshot AI Ltd（月之暗面），購入該公司約36%股權，為於月之暗面的優先股投資。

在概述經營原則時，管理層強調在做困難的決定時，要秉持長期主義。因應科技企業的發展節奏，以10年為週期來考慮戰略；並在做每一件事時，都要極度專注、目的明確。

杭州，阿里巴巴西溪園區（視覺中國）

強調公司戰略方向以「用戶為先」，對於擁有的各個平台而言，用戶都是第一位，意味從經營宗旨到產品理念上，都以「用戶第一」的優先級來設計；而且聚焦人工智能：將AI作為改變和加速業務增長的最強大變量。

集團又提到，會探索實現通用人工智能（AGI）的潛力，投資大模型以驅動公司的雲計算業務增長。

上財年回購股價125億美元

阿里又指出，在2024財年，公司創造216億美元的自由現金流，歷史上首次宣派25億美元股息，並回購125億美元的股票，使流通股淨減少5.1%。

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