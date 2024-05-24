康方生物曾瀉45%　成交額激增至37億元　稱AK112-301數據優異

康方生物（9926）今日（24日）股價大跌45%，低見26.45元。截至下午2時51分，康方最新報37.55元，跌21.9%，成交額為37億元。



內地《每日經濟新聞》引述康方生物相關人士回應時指出，美國臨床腫瘤學會（ASCO）披露的AK112無進展生存期（PFS）對應的HR達0.46，為評估臨床研究結果的核心數據，數據結果優異，不存在低於預期的說法。目前AK112-301數據憑藉優異結果，已被2024 ASCO大會接受為口頭報告，按主辦方規劃於6月日向全球發表。

公司則於中午指出，中國國家藥品監督管理局（NMPA）已批准其雙特異性抗體新藥依達方（依沃西注射液，PD-1/VEGF）的新藥上市申請，適應症為聯合化療用於治療經表皮生長因子受體（EGFR）酪氨酸激霉抑制劑（TKI），治療後進展的EGFR突變的局部晚期或轉移性非鱗狀非小細胞肺癌（nsq-NSCLC）。今次依達方獲得NMPA批准上市是基於AK112 -301/HARMONi-A（CTR20213079）在中國開展的隨機、雙盲、多中心III期臨床研究。