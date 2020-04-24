康方生物火熱上市　安捷宋木講解如何估值　籲勿錯過投資生物科技

疫情來襲，讓人意識到創新藥的重要性，生物科技行業備受關注。今日﹙24日﹚登場的康方生物（9926）認購反應熱烈，早段勁飆近五成。

不過，未有盈利的生物科技股，長年燒錢投入研發，上市後股價極之波動，投資者不熟悉行業，對如何估值亦無所適從，記者就此訪問安捷證券行業分析師，並總結散戶研究生物科技股時可留意的4項指標

未有盈利的生物科技股屢獲追捧，分析認為潛力明顯高於傳統製藥企業。

安捷宋木：不建議錯過生物科技行業

安捷證券股票研究部分析師宋木受訪時指，生物科技和創新療法是未來重要趨勢，無論是增速和上升空間，明顯高於傳統製藥企業，「投資肯定是追求長期回報，這麼好的機會還是不建議錯過。」

不過，她提醒，生物科技行業生命周期長，產品從研發到上市可能長達10年；投入資金大，新藥研發所需資金可能高達10億美元，是高風險的長期投資；還有是難以估值，因生物科技（B類）企業尚未盈利，產品處於研發狀態，難預測未來商業價值，「投資回報率（ROI）可能十分巨大，也可能有去無回」。

關注龍頭、分散投資

宋木指，一般散戶普遍不了解生物製藥背景，憑一己之力很難判斷出產品成功的概率，故建議散戶採取「關注龍頭、分散投資、控制風險，不要孤注一擲」的策略，亦可關注以下四項要點。

至於生物科技行業的估值方法，宋木指，專業投資人多採用貼現現金流（Discounted Cash Flow，DCF），「根據峰值銷售，市場再給4倍或5倍市銷率（P/S），可能就是最終估值」；其二是比較同業估值，但需要找到適合的可比公司，散戶或存盲點；第三是從招股看上市前估值，再予公司IPO的溢價。

諾城峰值銷售或更勝康方

康方生物（9926）火熱上市，市場將之與近期上市的諾城健華（9969）比對。宋木指，兩公司對準的治療領域不同，「除了都是生物科技企業之外，便沒有相同點」。康方為領先的雙抗﹙雙特異性抗體﹚平台，諾城核心產品則為BTK抑製劑。

以DCF計算，她認為諾城潛在峰值銷售可能更高一點，因其產品未來在全球銷售，康方早期銷售和臨床測試則主要在中國，「但康方也存在一個可能性，就是融資有錢以後，可以在歐美地區臨床測試」。

安捷證券股票研究部分析師宋木（右）指，投資講求長期回報，籲必錯過投資生物科技股。（黃寶瑩攝）

康方生物研發平台脫穎而出

安捷證券上周發表研報，指康方生物已建立豐富多樣的待推抗體藥物，極具效率及生產力的研發平台令公司在行業中脫穎而出。

報告又指，康方擁有全面一體化的內部研發能力，是唯一向默沙東（MRK.US）授予許可權的中國製藥公司。但報告也提到，康方尚未盈利，過去一年受研發支出大幅增加及可轉換可贖回優先股的公允價值變動影響虧損擴大。