復星悉售德國私人銀行股權　套現6.7億歐元

復星國際（0656）悉售其持有的德國私人銀行悉數股權，套現6.7億歐元。復星及Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG之少數股東KST，分別出售該私人銀行99.743%及0.257%股權予ABN AMRO Bank N.V.，復星及KST將分別收取6.703億歐元及170萬歐元，又指出出售事項是公司精簡投資組合及注重輕資產運營戰略的一部份。



該私人銀行為德國一家擁有近230年歷史的領先的私人銀行之一，是德國、奧地利及瑞士地區為數不多的獨立全牌照銀行之一。

由於出售事項之代價乃根據國際財務報告準則項下目標公司於交割日之股東權益為基準，故目前預計出售事項將不會對集團造成損益影響。出售事項之代價高於歷史總投資成本，達致內部回報率約為14%。公司擬將出售事項之所得款項用於集團一般資金用途。