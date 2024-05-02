復星清水灣邵氏片場21.8億完成補地價　較兩年前低八成

由復星國際（0656）等發展、擁有逾60年歷史的西貢清水灣前邵氏片場活化及重建計劃，以21.8億元完成補地價程序，較樓市高峰期2022年逾百億元的補地價金額低78.2%，每方呎樓面補價約2,074元。



事實上，在2月底地政總署署長黎志華已在年度賣地計劃當中透露，西貢清水灣前邵氏片場活化及重建計劃以逾20億元完成補地價，料可提供逾700伙。

最新補地價金額21.8億 較兩年前百億劈八成

翻查資料顯示，項目總樓面面積約137萬平方呎。當中住宅樓面約105萬平方呎，曾被地政總署於2022年開出100億元的補地價金額，即每呎樓面地價約9,500元，不過發展商未有接納，並將就該補地價金額作出上訴。

以是次最新補地價21.8億元計，每方呎樓面補價約2,074元，較兩年前每呎9,500元大減八成。

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擬建749個低密度住宅單位

邵氏片場為昔日的「夢工場」，也有「東方荷李活」之稱。翻查資料，邵氏片場曾是全球最大私營影城，業主先後於2006年及2014年向城規會申請將項目發展為商住項目。而古諮會於2015年將整個邵氏片場評為一級歷史建築，令重建計劃受阻。

及至2018年9月，業主復星國際再就項目向城規會申請興建住宅，擬建749個低密度住宅單位、183間酒店客房，當中邵氏行政大樓、毗鄰的片倉、配音室等會原址保留，2019年3月獲城規會通過。整個重建計劃籌備歷時逾十五年，期內荒廢多時，亦有部分建築群已被拆卸。

據了解，前邵氏片場佔地84.56萬平方呎，包括7個地段，復星國際先在2014年以15億元購入其中4個地段，其後再在2016年以9.9億元購入餘下3個地段。