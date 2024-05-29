美股｜道指收市跌216點　Nvidia漲7%破頂　納指穿17000點創新高

美股假期後復市，主要指數周二（28日）早段個別發展。聯儲局官員稱沒必要急於減息，道指至收市跌216點，納指則在人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia帶動下，收市升0.59%，突破17000點大關創新高。至於Nvidia則漲7.13%，每股收報1,140.59美元再破頂，公司逼近3萬億美元水平。



道指收市報38,852.86點，跌216.73點或0.55%；納指報17,019.88點，升99.09點或0.59%；標普500指數收報5,306.04點，升1.32點或0.02%。

Nvidia及其他晶片股帶動，費城半導體指數SOX上漲1.86%。

由於醫療保健和金融股拖累，道指下跌。 藥廠默克 (Merck）及安進（Amgen）分別跌2.63% 和1.85%，為跌幅最大的道指成份股。

迷因股GameStop又升近25%

蘋果公司（Apple）股價一度上漲，業界數據計算顯示，4月份iPhone在中國的銷售量按年增 52%。不過，該股於尾市被回吐，收盤微升0.01%。

迷因股GameStop漲24.63%，此前這家電玩零售商表示，已透過出售4,500萬股股票籌集9.33億美元資金。

儲備局官員重申不急於減息

明尼阿波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利（Neel Kashkari）受訪時稱，局方沒有必要急於減息，如果通脹不進一步回落，聯儲局甚至可能加息。