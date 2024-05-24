美股｜道指收市跌605點　Nvidia飆逾9.3%　波音急挫7.5%

最新經濟數據顯示通脹持續，市場對聯儲局減息憧憬降溫，美股周四（23日）中段擴大跌勢，納指及標指曾在開盤創新高，至收市倒跌；受波音及Intel拖累，道指收市挫605點。至於人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia，則續受前一日公布的樂觀季績帶動，股價升9.32%，以每股1,037.99美元創收市新高。



道指收市報39,065.26點，跌605.78點或1.53%；納指報16,736.03點，跌65.51點或0.39%；標普500指數收報5,267.84點，跌39.17點或0.74%。

Tesla挫3.5% Intel跌4.2%

波音（Boeing）交付緩慢，預測全年淨現金流量可能出現負數，股價急瀉7.53%，為跌幅最大道指成份股；其次為Intel下跌4.26%。另外，Tesla也跌3.54%。

Ticketmaster持有方Live Nation股價下跌7.83%，司法部尋求對該公司進行分拆，以打擊其對音樂會門票銷售的壟斷地位。

納斯達克中國金龍指數跌3.7%，阿里巴巴（BABA.N）跌2.3%，嗶哩嗶哩（BILI.O）跌12%。

美國5月企業活動加快 新領失業金救濟少預期

美國新申領失業金救濟人數少於市場預期，顯示勞動市場仍然強勁。標普全球（S&P Global）公布美國5月綜合採購經理指數（PMI）高於市場預期，初值升至54.4，創逾兩年最高，顯示商業活動加速增長。另外，製造業投入品價格指標升至一年半以來最高。