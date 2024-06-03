攻港一年市佔率第二　KeeTa續燒錢？　「不關注盈利望擴大規模」

美團（3690）旗下外賣平台KeeTa進駐香港逾一年，憑藉「優惠」迅速搶佔本港外賣市場，KeeTa向《香港01》表示，現階段不關注盈利，希望繼續擴大規模，實現穩定增長。



KeeTa在本港外賣市場作為後來者，如何「居上」？該公司指，「價格貴」是最大的消費抑制因素，因此採取「優惠」作為最主要的賣點，通過降低下單門檻，擴大用戶規模，例如推出主打平價外賣的「一人食堂」，以及「全民免運」餐廳。

「全民免運」即是免收運費，能以讓利用戶的方式，短時間搶佔市場，簡單來說即是「價格戰」。KeeTa表示，自去年5月上線以來，KeeTa平台活躍商家數月均增速超過30%，目前累計已有逾10,000家餐廳入駐，有信心長期保持領先地位。全民免運的餐廳覆蓋有接近90%，預計數量還會持續增加。

被問及是否在本港外賣市場繼續「燒錢」打價格戰？KeeTa表示，經營决策是基於對市場環境和財務儲備的判斷進行的，所有的營銷投入都相當審慎，但現階段，KeeTa不關注盈利，希望繼續擴大規模，實現穩定增長。另一方面全港預計投放市場費用超2億元，直接利好本地餐飲商家。

內地外賣平台美團旗下「KeeTa」攻港約一年，迅速搶佔市場份額。（張浩維攝）

在港市佔率排第二 正評估其他市場

那麼攻港一年，KeeTa表現如何？該公司指，暫時還未開啓百貨配送業務，且在今年2月才開展外賣自取服務。若計算所有服務（食品+雜貨+送貨+自提）的市場份額，訂單量以foodpanda市佔率43%穩踞第一，KeeTa以32%排第二，Deliveroo為25%。GMV中，foodpanda仍位居第一，市佔率高達47%，KeeTa為27%，Deliveroo是26%。

對於目前還未在港開啟非餐配送業務，該公司表示，希望前期聚焦餐飲外賣，其次是審慎投入，強調「不打無準備之仗，確保每一分錢都花在刀刃上」。

至於有報道指KeeTa將進軍中東，KeeTa表示，正在評估其他市場，但關於中東計劃，目前未有更多信息透露。同時強調進入新市場並不容易，會審慎評估ROI（Return on investment，投資報酬率），不會作出「瘋狂」的投入，可能會需要再多10年的時間，才能在海外市場有所建樹，但「我們的現金儲備和現金流支撑還是很有幫助的」。