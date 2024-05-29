華僑銀行擬投資15億元在大中華地區　家族辦公室業務星港可共贏

華僑銀行集團行政總裁黃碧娟表示，計劃投資15億元在大中華地區，主要在科技及設施方面，透過科技平台、產品及設施等現代化，改善客戶及僱員體驗。於此同時，也計劃增聘科技工程人才，當中中國區在未來3年計劃增聘300名相關員工。去年華僑銀行服務大中華地區企業數目按年增45%，這些包括新經濟客、物流和電商公司。



華僑銀行大中華區總裁及香港行政總裁王克表示，希望未來5年能夠成為香港首十大銀行之一。商業目標方面，希望保持收入雙位數字增幅。中國內地業務方面，去年已進駐武漢，目前並沒有在內地開設更多分行計劃。

另外，華僑銀行2022年開始向香港高端客戶提供遙距在新加坡銀行開戶的服務，去年起該服務並由紙本轉向數碼化，香港遙距開新加坡賬戶數目按年增8倍。 華僑銀行環球個人銀行銀行總裁郭斯強表示，增長反應客戶希望資產多元化的需求，預計今年在較大基數的情況下，香港遙距開新加坡賬戶仍能夠錄得20至30%的增長。

華僑銀行旗下新加坡銀行私人銀行總監（大中華區）及香港分行行政總裁陳偉名表示，目前在新加坡、香港及杜拜均有業務，提供包括家族辦公室諮詢業務。在建議家族辦公室選址方面，主要是視乎客戶需求而定，也有客戶會同時選擇在星港兩地同時成立家族辦公室。他認為，香港及新加坡並非零和競爭關係，而是可以存在雙贏局面。香港業務未來3年爭取資產管理規模（AUM）升50%。