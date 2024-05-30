羅兵咸被指單月失12國企客　疑因恒大風波遭棄用

中國恒大（3333）今年3月被中國證監會裁定造假數，時任恒大核數師羅兵咸永道（內地稱為普華永道）的責任問題引起關注。有本地媒體統計，過去一個月羅兵咸永道至少流失了12家國企或具國家背景的客戶，包括中國人保（1339）及其子公司中國財險（2328）、中國太平（0966）、中國中鐵（0390）、青啤（0168）等。當中招商銀行（3968）去年9月披露，計劃聘請羅兵咸永道為新核數師，本周卻突然改稱聘請安永。



人保及財險昨日公佈改聘安永

去年9月，招行表示擬聘請羅兵咸永道為2024年度核數師，接替已服務長達8年的德勤，惟周一（27日）突然發公告，指董事會通過新議案，決定改聘安永來接替德勤，去年9月的舊議案已自動廢止。招行沒表明棄用羅兵咸永道原因，只提到董事會認為安永在「執業資質、專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等方面均符合監管規定」，選用理由「充分、恰當」。

此外，人保及財險昨公布，綜合考慮審計服務需求，並參考招標結果，決定聘用安永為2024年度的核數師，羅兵咸永道將會退任。羅兵咸永道自2021年起擔任該集團的核數師，至今僅3年，尚未觸及國有金融企業一般聘用同一會計師連續不超過8年的規定。

羅兵咸永道最近一個月流失的國企客戶還有中國中鐵，公司稱「考慮到現有業務狀況、發展需求及整體審計需要」，決定更換核數師；中國太平保險則指是參考招標結果。而中電華大科技解釋是「考慮到新任核數師的費用及獨立性」。青啤、青島港（6198）及同仁堂國藥（3613）等，皆表示羅兵咸永道服務年期已超出國企一般不逾8年至10年的規定，故決定轉換核數師。