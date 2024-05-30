美股｜美首季GDP下修　道指早段跌近400點　Salesforce挫兩成

美國首季經濟增速下修，反映消費者對商品支出走軟；同季個人消費支出（PCE）物價指數也向下修訂，反映經濟增長與通脹增速雙雙放緩。美股周三（29日）早段下跌，道指跌近400點。



截至本港時間晚上10時52分，道指報38,055點，跌386點或1.01%；納指報16,811點，跌109點或0.65%；標普500指數報5,241點，跌25點或0.48%。

Salesforce季度銷售預測拖累股價 跌幅近20年最大

其中，軟體公司賽富時（Salesforce）預計其季度銷售增長將創歷史最低水平，令市場再次憂慮該公司在人工智能（AI）熱潮中落後。該公司股價急跌近21%，跌幅為2004年7月21日以來最大，每股現報214.83美元。

美國首季國內生產總值（GDP）按季年率增長終值，經下修後為增長1.3%，符合市場預期；前值為增長1.6%。首季PCE物價指數季增年率3.3%，略低於初值與前值的3.4%；扣除食品和能源的核心PCE物價指數修正後增長3.6%，低於市場預期與初值的3.7%。

首領失業救濟人數高於預期 油價跌逾0.7%

美國首次申領失業救濟人數，按周增加3,000人至21.9萬人，高於市場預期的21.7萬人。續領人數按周增加4,000人至179.1萬人，略少過市場預期。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報78.61美元，跌0.62美元或0.78%；倫敦布蘭特期油報82.80美元，跌0.63美元或0.76%。