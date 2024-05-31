大摩料聯儲局今年起減息　日圓年內續疲弱　日本央行7月再加息

摩根士丹利首席亞洲經濟學家Chetan Ahya指出，該行預測的基本情境為美國通脹將會放緩，未來4個月平均物價按月升幅為0.2%，又預期聯儲局將於今年9月起開始減息。他相信美國通脹不會推高美元，並且對日圓帶來進一步下行壓力，料在今年餘下時間日圓仍維持疲弱。至明年第2季，日圓兌美元將轉強至140日圓兌1美元水平。



Chetan Ahya預期就算日圓超出預期再度貶值，日本央行亦會小心地觀察匯率下跌對當地通脹及工資的影響後，才作出應對措施。該行亦不排除日本央行會在短期內的加息次數調整，由1次調整至2次，時間點分別為今年7月至明年1月。

摩根士丹利首席亞洲股票策略師郭強盛（Jonathan Garner）表示，該行發現聯儲局維持高息愈久，對股市其實愈有利，尤其是在當地潛在增長強勁，以及存在新的投資主題如人工智能之情況下。他補充指，股市估值一般會在美國首次減息前見頂，而非於首次減息之後。

郭強盛提到，儘管日本的實質利率開始自低位回復至正常水平，但對日股的投資影響大致仍正面，情況恰好與中國相反。他續指中國的名義債息持續走低，與30年前日本進入通縮的時期非常類似。