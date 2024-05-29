日圓貶值｜日本央行委員：日圓疲軟或促使提前加息

日本央行審議委員安達誠司指出，如果日圓持續疲軟，消費者通脹可能會比預期更快地反彈，這將促使當局考慮提前加息。



綜合新華社和彭博社報道，央行審議委員安達誠司星期三（5月29日）向熊本商界領袖發表講話時說：「如果預測日圓長期過度疲軟會影響實現物價穩定的目標，那貨幣政策對此作出回應將是一種選擇。」

安達說，日本央行在指導政策時，不僅要考慮經濟和物價的下行風險，還要考慮上行風險。「我們必須盡一切辦法避免過早加息。但如果過於關注下行風險，我們可能會看到通脹加速，從而迫使我們隨後大幅收緊貨幣政策。」

安達暗示了近期加息的可能性，稱「只要核心通脹繼續朝着2%的方向發展，就有必要逐步調整貨幣政策，以反映經濟、價格和金融的發展」。

安達的言論突顯出，日圓走軟對日本央行下次加息時機的影響可能越來越大。一些分析師認為，日本央行最早可能在7月加息。

安達指出，雖然日本經濟目前未必強勁，但隨着家庭開始受益於薪資上漲，且海外經濟顯示出復甦跡象，消費、出口和資本支出可能會復甦。

日本國旗：圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

他補充稱，由於進口成本上升和工資持續上漲的前景，今年夏季至秋季前後，日本消費者通脹將再次加速。「如果日圓加速或持續下跌，消費者通脹可能會比預期更快地反彈。如果這種情況發生在通脹持續穩定超過2%的可能性更高的時候，我們可能需要提前加息。」

安達稱，日本央行還將在未來某個時候縮減購債規模，他補充，任何減少債券購買的行動都將分幾個階段進行，以避免破壞市場穩定。

儘管日本央行3月份決定結束長達八年的負利率，但日圓兌美元今年仍貶值了約10%，日圓兌歐元本月已貶值1.5%，接近4月29日創下的171.56的歷史低點，日圓兌英鎊更是跌至200.63的近16年來最低水平。

安達的表態與央行行長植田和男基本一致。植田最近改變了對日圓疲軟的論調，明確警告可能採取政策行動來應對日圓對物價的影響。

安達說，保持實際利率為負對支持經濟非常重要。根據日本政府本月發佈的數據，日本經濟上季度出現萎縮，缺乏強勁的動能。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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