日圓貶值富瑞指不利港消費　降九置評級至持有　削目標價至24元

日圓年內持續貶值，兌港元近期一直於5算附近徘徊，吸引不少港人及其他地方旅客前往當地掃平貨。早前已提出日圓弱勢，令內地消費者轉向海外購買奢侈品的富瑞，於最新報告內指出有關趨勢正影響香港，又指出加上寫字樓需求疲弱，九龍倉置業（1997）股息增長或不及預期。



富瑞於報告內引述香港旅遊業最新數據，指出3月以來內地訪港數目為疫情前的60%，在去年下半年時，內地訪港旅客比例達到疫情前75%。同時奢侈品及服裝零售額跌幅達到雙位數，內地旅客人均消費亦下跌。可是在今年首5個月，出境港人的人次卻按年增加75%，對中價消費造成影響。

該行指出就算九置旗下項目續租租金保持上升趨勢，惟憂慮升幅會放緩，甚至銷售額分成租金亦會下跌。該行又指出縱使去年九置旗下寫字樓出租率維持在88%，續租租金卻下跌7.7%，料來自九龍東的競爭促使中環以外寫字樓樓面競爭加劇，料今年租金再度錄得中至高單位數跌幅。

九置旗下商場海港城。(夏家朗攝）

九置近年積極減債

不過富瑞亦指出九置近年積極減債，去年已削減90億元或19%債務，預料今年公司再減債15%，由於借貸成本相若，料公司可以減少3億元利息開支。

富瑞指出計及上述因素，預料今年九置全年派息1.32元，按年升3%，相當於股息率為5.5厘。因應零售走勢可能惡化，特別是奢侈品消費，促使九置缺乏上調估值空間。在收租股中較好看領展。同時將九置目標價由30元降至24元，評級下調至「持有」。