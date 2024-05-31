本港4月份零售業總銷貨值按年跌14.7%

零售市道持續偏軟。政府公布，今年4月零售業總銷貨值的臨時估計為296億元，按年跌14.7%；3月的零售業總銷貨價值的修訂估計按年跌7%。今年首四個月計，零售業總銷貨價值的臨時估計下跌4.7%。

4月份數據當中，網上銷售佔8.2%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億元，較按年升11.4%。3月的零售業網上銷售價值的修訂估計按年跌4%。與二零二三年同期比較，今年首4個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.8%。

扣除其間價格變動後，4月份零售業總銷貨數量的臨時估計按年跌16.5%。3月份零售業總銷貨數量的修訂估計較2023年同月下跌8.7%。今年首四個月，零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌6.4%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，二零二四年四月與二零二三年四月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.0%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值下跌13.2%）；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌28.7%）；服裝（下跌23.6%）；藥物及化妝品（下跌7.1%）；食品、酒類飲品及煙草（下跌12.2%）；電器及其他未分類耐用消費品（下跌26.5%）；百貨公司貨品（下跌21.5%）；燃料（下跌9.6%）；傢具及固定裝置（下跌23.0%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌26.3%）；書報、文具及禮品（下跌4.5%）；中藥（下跌25.1%）；以及眼鏡店（下跌23.1%）。

另一方面，今年4月與去年同月比較，汽車及汽車零件的銷貨價值上升58.5%。截至今年4月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計上升0.2%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌0.3%。

政府發言人表示，4月零售業總銷貨價值按年顯著下跌，部分原因是復活節假期令市民消費模式轉變的影響更形明顯，復活節假期大批居民出境，不但影響他們離港期間的本地消費，亦可能會減少外遊前後日子的消費。另外，今年四月天氣不穩定，雨量較平常多，也有一定影響。去年同期在社會疫後復常和消費券計劃的支持下消費氣氛暢旺，導致比較基數較高，亦有關係。

展望未來，發言人指出旅客和市民消費模式的轉變會繼續為零售業帶來挑戰。然而，訪港旅遊業復蘇、就業收入增加，以及近期資產市場回穩，會提供支持。政府大力推動盛事經濟和提升市面氣氛亦會有幫助。政府會繼續留意相關情況。