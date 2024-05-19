陳茂波：零售餐飲業仍在適應消費模式轉變　將公布下半年盛事吸客

財政司司長陳茂波說，港股近月反彈，樓市交投增加，樓市平穩，反映本港宏觀經濟形勢向好。不過，零售及餐飲等行業仍在適應消費模式轉變帶來的挑戰，政府會主動出擊，即將公布下半年盛事活動吸引旅客。



陳茂波說，樓價保持平穩，交投量增加，符合預期。（財政司司長辦公室相片）

陳茂波：樓價保持平穩 交投量增加符合預期

陳茂波今天（19日）在網誌說，環球投資情緒近月出現較明顯轉變，恒生指數過去4周累積升超過3,300點，升幅達兩成。如果與年初的低位相比，大市已累積反彈超過3成。近月有不少資金積極投入香港股市，為港股增添了正面氣氛。他說，隨著市場預期息率見頂，以及2月底樓市全面撤辣後，樓價扭轉連續10個月的跌勢趨向平穩，上月成交量增至超過8,500宗，樓價保持平穩，交投量增加，符合預期。

陳茂波表示，本港宏觀經濟形勢向好，財政狀況平穩，獲得國際評級機構標準普爾認同，最新維持香港經濟評級展望為穩定，主要理據是本港經濟將持續穩步復蘇、物業市場企穩，未來3年左右公共財政將趨向平衡。

陳茂波承認不同行業復蘇不平均，零售及餐飲等行業仍在適應消費模式轉變的挑戰。（資料圖片/盧翊銘攝）

陳茂波承認零售餐飲業仍在適應挑戰

不過，陳茂波承認不同行業復蘇不平均，零售及餐飲等行業仍在適應消費模式轉變的挑戰，政府因應市場變化，主動出擊，包括以嶄新的旅遊元素和組合，不一樣的宣傳策略，創造全新的旅遊體驗和亮點。

他說盛事活動除了帶來更多人流、增添熱鬧氣氛，亦直接為市道帶來實質效益，預告下半年的精彩活動也快將公布，冀為市面增添活力及消費動力，提供更多旅客好去處和消費選擇。