IATA料航空公司今年盈利為350億美元　亞太航企從每乘客賺9.4元

全球逾300家航空公司組成的國際航空運輸協會（IATA）預料今年航空公司在載客量﹑收入及開支均創新高，預料整體航空業盈利為350億美元，較IATA於去年底時作出的預測高出19%。



IATA預期今年航空公司利潤率約3.1%，較去年的3%略有改善。IATA總幹事Willie Walsh指出若考慮到今年全年整個行業載客量為50億人次月，航空公司從每名乘客身上賺取6.14美元（約48港元）。他又指出航空公司從每名乘客身上賺取的利潤，在世界很多地方而言僅為一杯咖啡價錢。他預料行業的投資資本回報率為5.7%，資本成本為9%，需要進一步改善供應鏈緊要才可以改善盈利。

國際航空運輸協會（IATA）料今年航空公司盈利增350億美元。（影片截圖）

短途航班復蘇較快致票價低於19年

就票價問題，IATA指出若以2018年物價計算，2024年的來回機票平均為252美元，較2019年的306美元低，但承認與短途航班復蘇速度較長途航班快有關。

IATA又預期北美航空公司今年錄得148億美元利潤，為全球最賺錢地區，可是盈利表現只能與去年持平。航空公司從每年客戶賺13.1美元利潤（約102元）。對亞太區航空公司今年盈利預測為22億美元，按年大增2.67倍，不過從每名身上賺取1.2美元利潤（約9.4元）。IATA指1亞太區的跨境旅遊仍存在大量壓抑，有助促進未來增長前景。