IATA調高今年航空業盈利預測逾倍至98億美元　料亞太區航企仍虧損

國際航空運輸協會（IATA）更新今年行業盈利預測，預料航空業整體盈利為98億元（美元‧下同），較去年12月時估算的47億元高出逾1倍。主要反映內地解除疫情限制較預期早﹑貨運收入維持高於疫情前水平。



IATA預期今年行業利潤率為1.2%，縱較疫情期間出現虧損有明顯改善，可是與疫情前5年的4.2%淨利潤率有距離。IATA總幹事Willie Walsh指出，航空公司從每名乘客獲利2.25元（約17.6港元）。要修復資產負債表﹑為投資者帶來持續回報，均為行業挑戰。

不過亞太區航空公司今年仍錄得虧損，預料虧損規模減半至69億元。IATA認為隨著內地解除疫情限制，亞太區內基本上已再無出入境限制，旅客需求及運力正急劇改善。

料行業營業額按年增9.7%

整個行業而言，IATA預期今年行業收入按年增長9.7%，較支出的8.1%增幅高，帶動盈利增長。其中客運業務方面，營業額為5,460億元，按年增長27%，仍較2019年水平低10%。貨運業務方面，營業額為1,423億元，較2年前的2,000億元明顯回落，反映運力提高及經濟活動受高通脹影響，惟仍較2019年的1,000億元水平高。

此外IATA預期今年行業燃油成本相當於每桶98.5元，去年底預測為111.9元。