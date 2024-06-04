五礦資源5供2籌90億元　作還債及支持礦山開發　今日復牌

再有上市公司進行股權融資。周一（3日）開市前宣布停牌的五礦資源 （1208）， 供股集資逾90億元。五礦資源公布每5供2，每股供股價2.62元，較停牌前收市價3.82元折讓約31.4%。發行34.7億股，集資90.8億元。公司今日（4日）復牌。



五礦資源表示，供股所得款項淨額將約為89.9億元，將用於償還現有債務及更好地支持公司經營礦山的持續開發，並用作一般企業及營運資金用途。

當中最多47.7億元用於償還Top Create Resources Limited與 MMG Africa Holdings Company Limited之間6.1億美元股東貸款融資（將於2031年3月屆滿）的未清償金額；最多15.6億元將用於償還Top Create Resources Limited 與MMG South America Company Limited之間22.6億美元定期股東貸款融資（其中7億美元將於7月屆滿）的部分仍未清償金額；餘下所得款項將用於償還多間銀行的未償還循環貸款融資。

供股助降低資本負債比率

董事認為，供股為公司尋求降低資本負債比率之有意義的步驟，將進一步加強公司的資本基礎，即時節省利息成本，並為撥付未來增長所需的資金提供更大的靈活性。