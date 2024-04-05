五礦資源(1208)日線圖現股價突破　可望進一步上升｜彭偉新

近日市場預期美國可以在今年6月開始進入減息週期，帶動商品價格持續向好，而五礦資源主要是在全球進行銅、鋅、金、銀、鉬及鉛礦床的勘探及開採，因此市場持續對集團的前景關注。股價已由2月低位1.75元上升超過1倍。由於去年整體盈利受到成本上漲所拖累，全年盈利只有900萬美元，但在資源價格明顯回升下，市場對集團的2024年財年的全年盈利預測會增長為 1.7倍，另外，2025年的財年的盈利預測仍會增長 1.9倍，另外，集團之 5 年年複合盈利由之前的倒退 12.14%轉為急增長為6倍。



雖然以現價計，相等於歷史市盈率約295 倍，但在預期今年盈利回升下，市場給予集團的預測市盈率為 8.9 倍，較歷史市盈率為低。五礦資源於上個交易日以 3.61 港元收市，全日上升 0.37 港元或 11.42%。集團過去5年的平均Beta值為 2.37，系統性風險高於大市。52周最高位曾見 3.64 港元，而最低位則曾見 1.75港元，股價於過去52周累計上升 42.11%，股價表現跑贏恒生指數及國企指數，以現價 3.61 港元計，五礦資源的股價較 50 天線高出 53.16%，另外，現價亦較 200 天線高出 49.24%，反映短期股價走勢強勁。

五礦資源(#01208)於去年11月7日至今年4月3日期間的資金流狀況。（圖1）

集團的機構投資者持股比率為9.06%，並於去年11月7日至今年4月3日期間的股價共錄得59.03%的升幅，期間，共錄得1.54 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的2.15 億港元，而散戶則錄得0.61 億港元的資金流出。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.1%；而最低則跌至-15.02%，而到4月3日當日則為5.37%，坐貨比率的情況有所改善。

五礦資源的股價曾於去年4月升上最高位見3.58港元後見頂回落，並在股價持續回吐下，股價最低曾跌至今年2月低位見1.75港元(見圖2)，雖然股價持續向下，不過自1月中開始，股價走勢與9天RSI的走勢有出現逆轉的情況，在股價持續一底低於一底下，反而9天RSI出現一底高於一底的RSI底背馳現象，尤其是當股價於2月跌至最低位1.75港元下，RSI只跌至27.5便再度重返30以上，正好是見底走勢，尤其是其後20天線成功升破50天線形成了見底黃金交叉，進一步確認已見底後，股價便持續反彈，並成功在上個交易日收復整個跌浪總跌幅。

五礦資源 (1208) 日線圖完全收復自去年4月形成的下跌浪總跌幅。（圖2）

由於9天RSI已再度升破70，加上成交額持續上升，配合突破下大成交額的正面走勢，因此，預期股價已經出現突破，按黃金比率分析的方法，若股價能在收復整個跌幅下配合大成交額突破，股價有望作進一步的上升，並以之前跌浪總跌幅的1.618倍作為上升目標，投資者可以在3.50港元水平買入，上望4.60港元。至於股價一旦失守10天線的話，則宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。