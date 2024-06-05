瑞銀盧彩雲稱港星兩地為亞洲核心樞紐　對香港投資承諾不變

瑞銀財富管理亞洲區主席兼瑞銀香港區行政總裁盧彩雲，出席彭博財富峰會時指，香港是瑞銀在亞洲的核心樞紐，在港的辦公大廈簽訂10年租約，這如同對香港的一份承諾，明言該行對投資香港的態度不會轉變。

她指出，投資者對於中港市場情緒轉趨樂觀。不過此前一輪內地政策的支持以及監管放鬆的效力，已經進入「疲倦期」。她又表示，家族辦公室的投資興趣更轉向固定收益以及另類資產，籲港把握機遇。

盧彩雲表示，會進行選擇性招聘，因為中國及亞洲區，仍是成長的重要區域。(鄭文玥攝)

稱港為瑞銀亞洲核心樞紐

盧彩雲表示，香港和新加坡是瑞銀在亞洲的核心樞紐（our core hubs in asia），將會持續投資香港。瑞銀在港簽訂了10年的大廈租約，其全新西九龍大廈，不僅植根香港，也聯通大灣區，這可以視為瑞銀對香港的一種承諾（a major kind of commitment），該行對香港潛力的重視是不言而喻。

問及經濟較為低迷的環境下，瑞銀是否續有員工招聘計劃，盧彩雲表示，會進行選擇性招聘，因為中國及亞洲區，仍是成長的重要區域。作為女性掌舵人，她表示滙豐、港交所、證監會等都不乏女舵手，公司董事會中女性代表比例從17%增至18.5%，此類性別平等方面的努力，也是香港的優勢所在。

她續指，香港還有兩大優勢，其一為低稅制優惠，其二為強大的咨詢提供能力。她表示，香港可作為超級聯繫人，聯絡全球地理區域。更重要是在財富管理層面，財富產品和平台的廣度、深度以及提供專業指導的能力，均需保持和延續，其也在向監管機構建議，對相關咨詢服務發放許可。

投資者對中港興趣回暖 惟提醒政策支持有「疲勞期」

上月瑞銀曾舉行論壇，吸引3,300名與會者以及約300間企業來港。盧彩雲發現投資投資者對於中港市場的情緒變得較為樂觀，主要原因在於人民幣貶值，以及內地監管限制放鬆，以及許多政策支持。

不過盧彩雲也直言，市場總是難以避免波動性，且政策也存在「疲勞期」，起碼股市的反彈力度已經減趨平緩。除卻對於股票投資的興趣提升，其實投資者仍然關注固定收益，這也與家族辦公室的發展步伐相吻合。

料有2.5萬億財富將在未來十年傳承

另一方面，她表示瑞銀對300多間家族辦公室進行訪問，其中約3成位於亞洲，而全球家族辦公室對於固定收益的投資比例從15%，上升至25%，這種趨勢在亞洲的家族辦公室中尤為明顯。

此外，盧彩雲表示，家族辦公室對於另類資產的投資興趣增加，對沖基金以及私募股權同樣受歡迎。瑞銀的對沖基金銷售額按年增長40%，並援引機構數據，指出約有74%的家族辦公室投資另類資產。出於地緣政治的避險考量，黃金也成為投資新寵。

此外，她表示中國和印度，是區內增長最快的兩個市場。有三分之二的中國萬億富豪都是企業家，是初代創業，因此未來10年內，財富傳承的需求強勁，約有2.5萬億的資產將在2030年傳承至下一代，吸引家族辦公室來港，以及採用其他措施為港經濟引入資金，都非常必要。