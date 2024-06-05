恒隆陳啟宗指本地樓市出現結構性變化　樓價下跌屬預期之內

中央近日加大拯救樓市加度，包括由央行設立3,000億人民幣保障型房再貸款，以支持地方國企用合理價格收購已建成未出售商品房。恒隆地產（0101）前董事長陳啟宗出席彭博財富峰會討論指出，儘管沒有一個行動可以完全解決內房問題，但始終是朝著正確的方向邁進。

內房問題關連財政，陳啟宗提醒，倘地方政府不能賣地，應思考未來如何取得資金。

出席同場活動的恒隆地產董事長陳文博則表示，未來內地樓市與過幾十年比較，會更加健康及更可持續，但坦言過去股票市場相對不發達，房地產被大多數人認為最好的投資選擇，惟現今內地房地產投資已變得不太確定。

恒隆地產前董事長陳啟宗。﹙黃浩謙攝﹚

直言美阻止資金流入中國

樓市以外，中港股市表現亦一般，地產股表現更是強差人意。陳文博續表示，現時整個房地產板塊股價表現均不佳，主因是受內房股價表現差拖累，其次則是許多資金沒有流入香港或中國股市。

陳啟宗笑言，公司股價沒有什麼壓力，皆因「整個市場都正處地獄（Everybody is in hell）。」他續稱，美國正在阻止資金流向中國大陸，而香港作為中國一部份自然受中美局勢緊張影響，但都是政治問題，「政治性的風向是會變的，可能不會很快，但始終是會改變的！」

恒隆地產董事長陳文博。﹙黃浩謙攝﹚

樓價下跌屬預期之內

談及香港持續高企的樓價問題時，陳啟宗認為有各種原因。一來，港英政府推行的高地價政策，以及當年中英談判時限定了回歸前每年的土地供應量是50公頃；二來，本港大約有60%的人擁有自置物業，由於不想樓價下跌，以及有反對派盲目地反對政府賣地等政策，導致土地供應有限，樓價持續上漲。

陳啟宗補充，經過15年高樓價政策後，已見到本地樓市出現結構性變化，政府料可更合理和更經濟供應土地，因此他相信樓價下跌屬預期之內。