撈底巴郡變孖展千萬高追！　散戶憶述驚嚇時刻　急沽Nvidia補倉

紐交所周一﹙3日﹚報價系統出現故障，累巴郡A股盤中一度暴瀉逾98%，出現低見185.1美元的錯價。巴郡「大割引」期間，引來不少投資者落盤，希望「撈底」，惟有散戶向《香港01》表示，當日趁「低價」落市價盤後，在不知情的情況下「被孖展」，於巴郡復牌後以正常市價購入巴郡A股，每股成本價逾62萬美元﹙約484萬港元﹚買入兩股巴郡A股，孖展金額過百萬美元，最終要蝕沽平倉，損手逾4.4萬美元。



據悉類似的個案發生在多間券商身上，包括IB、Sofi及長橋等，該3間券商已表示會為客戶取消有關交易及補回差額。有受事件影響的散戶向《香港01》講述「豪擲」近千萬買入巴郡，以至沽貨「填氹」的心情。證券界指出，今次巴郡錯價事件屬於極端情況，在該等情況下投資者不應用市價盤買入股份，直言「係非常危險的做法！」



巴菲特旗下巴郡A股於周一（3日）暴跌99.97%，股價從627,400美元急挫至185.1元並停牌，約一小時多後恢復交易，股價回歸正常，企穩每股62萬美元樓上。（Reuters）

紐交所報價系統周一（3日）出現嚴重技術性故障，多隻股票報價出錯，焦點落在「股神」巴菲特上市旗艦巴郡身上。巴郡A股當日盤中突然暴跌99.97%，股價從62.74萬美元急挫至185.1美元並停牌，約一小時多後恢復交易，股價回歸正常，企穩每股62萬美元樓上。

巴郡A股「大平賣」期間，吸引不少散戶落市價盤﹙(即未有指定買入或賣出價，直接以市場價格配對成交﹚，希望以不足200美元買入巴郡，然而卻爆出「被孖展」致損手的情況，有散戶大呻在券商無通知的情況下，以極高倍數孖展、按正常市價掃入巴郡A股，最終被要求平倉而損手，據《香港01》了解，損失金額涉及十多萬元計至數百萬港元不等，更有網民聲稱勁蝕逾6,000萬港元。

多間涉事券商主動「回水」 有散戶反而獲利過百萬港元

事件發生後，多間券商已為巴郡錯盤致虧損撤回交易，並主動「回水」。新加坡互聯網券商長橋（Longbridge）昨﹙5日﹚宣布，撤回以市價單買入伯巴郡A股並且尚未平倉的客戶訂單，而針對已主動平倉的投資者，長橋證券將承擔虧損部分的資金。與此同時，對錄得盈利客戶則無任何撤回或干預，「我們亦發現不只有用戶造成大量虧損，也有客戶單筆賺取了近 20 萬美元﹙約156萬港元﹚的利潤。」

另外，美國上市券商Sofi回應《香港01》查詢時表示，紐交所6月3日披露了一個技術問題，導致公布了錯誤的價格區間，就此Sofi的會員賬戶已被恢復至此問題發生前的狀態，另外此問題發生期間的所有交易已被取消。至於盈透證券﹙IB﹚，據悉亦已通知客戶，視有關交易為錯誤交易，將從客尸戶口取消。

巴郡錯盤事件，有本港散戶因而損手，終獲券商「回水」。﹙資料圖片﹚

散戶羅生訴說斥千萬買巴郡一刻

紐交所技術問題，一石激起千層浪， 券商主動取消問題交易，事件算告一段落，但有受影響的散戶憶述事件時，仍猶有餘悸。從事IＴ業的羅先生是券商Sofi的客戶，於巴郡錯盤事件中一度在不知情的情況下「孖展」近千萬港元，平倉後損手近40萬港元，他於昨日傍晚獲Sofi通知取消交易並已取回虧損的金額。

羅先生在獲「回水」前接受《香港01》訪問，他透露稱當晚見巴郡A股暴瀉，希望以約186元美元市價低撈兩股巴郡A「試下」，豈料最終在不知情的情況下做了孖展，以近130萬美元﹙約1,014萬港元﹚埋單。

他憶述道，當日本想使用限價盤，惟系統不容許，才改用市價盤。「我交易前戶口餘額只剩約10美元，隨後留意到巴郡A股驚現低價，便沽出1股巴郡B股（當日收市價414.79美元），打算購買2股巴郡A股博下，買個陣都係185.1美金，跟住都等咗好耐，交易成功時我就見到一股六十幾萬美元，仲要係兩股！……見到成交嗰下又震驚又驚，跟住又覺得自己都幾犀利，嗰倉有成千萬﹙港元﹚變咗『人生勝利組』！」

見此情況，羅生稱已立即致電Sofi，職員表示需存入差額又或出售股票彌補負餘額，否則會在日內安排平倉處理。由於當時巴郡股價已跌低過羅生買入價﹙每股64.8萬美元﹚，因擔心高槓桿孖展情況下，虧損進一步被放大，他終決定平倉，以每股62.59萬美元蝕沽兩股巴郡A，與此同時為填補4.42萬美元﹙約34.3萬港元﹚的差價，也被逼沽出自家倉內股票，「我個倉本身有60幾萬港元嘅美股，升咗四成幾，果日都沽咗一大部份美股，包括NVIDIA及TESLA，好多都賺緊錢，好似NVIDIA升咗三倍幾！沽咗之後個倉就得返二十幾萬港元！」

Sofi平台設有保證金賬戶，然而羅生表示從來自己從未開通該賬戶，開戶至今無做過孖展，「頂多都係負幾十蚊，應該係手續費之類」，故見到巨額負數一刻，他已失方寸，「嗰下我又驚又心急，其實我仲有錢可以賠三十幾萬落去，如果再負落去我就會變成負資產，可能會面臨破產之類情況！」

富途證券董事總經理謝志堅（Daniel） 表示巴郡時間屬於極端情況，他指出在該類情況投資者不應用市價盤買入股份直言「係非常危險的做法。」（受訪者提供）

專家籲極端情況 勿用市價盤

羅生的情況，並不是個別例子。同樣使用Sofi的散戶 Jack向《香港01》稱，自己也因做了孖展而強制平倉，損失約170萬港元，「我買咗10股﹙巴郡A股﹚！」他亦表示，昨日傍晚獲Sofi通知取消交易，取回相關金額。

今次事件中，據悉互聯網券商龍頭富途没有用戶受影響，該行接受傳媒查詢時解釋，周一市場異常，該行嚴格把控風險，確保客戶資金安全，沒有用戶造成任何損失。

富途證券董事總經理謝志堅教路指，客戶到證券行辦理開戶，應清晰知道辦理的是現金抑或孖展戶口。「兩者嘅開戶文件同埋條款都唔同，所以客戶是一定知道自己開的是什麼戶口。」

他續指，今次巴郡事件關鍵位在於用戶選取了市價單進行交易，而市價單本身持有一定的風險，而巴郡事件屬於極端情況，加上股票停牌，若採取市價單交易是非常危險的做法。「正常操作會視乎自己的賬戶有冇咁多錢，成件事問題在於大家落咗市價單，係呢啲情況無論係現金或孖展戶口嘅客人，風險都會較大！」