Tesla主要股東力挺　籲予馬斯克560億美元薪酬　下周股東會有分曉

電動車巨頭Tesla主要股東巴倫Ron Baron表示，在下周（13日）召開的股東大會上，將力挺行政總裁馬斯克Elon Musk，支持公司向馬斯克提供560億美元的「天價」股票獎勵計劃。股東大會將就馬斯克的報酬計劃表決。



主要股東發公開信 Tesla市值躍升讚馬斯克領導力

外電消息指，巴倫旗下Baron資本在昨日（5日）發表公開信，鼓勵其他Tesla股東支持這項決定，以表彰馬斯克對公司的貢獻。

報道指出，巴倫認為，2018年3月公司市值只有535億美元，本周二市值已經升至5,507億美元，大幅躍升。因此馬斯克的領導功不可沒，公司應支付獎勵計劃報酬，有利於未來繼續發展。

根據薪酬方案，如果Tesla達到特定的財務目標，馬斯克將分批解鎖期權獎勵。（資料圖片）

美國法院曾判薪酬案無效 同有顧問機構提反對

該薪酬獎勵方案源自2018年，Tesla董事會給予馬斯克560億美元的薪酬方案，甚至不要求他全職為公司工作。根據方案，如果Tesla達到特定財務目標，馬斯克將分批解鎖期權獎勵。而公司在2023年證實，馬斯克已經收到了最後一批獎勵。

不乏有股東對此提出訴訟，據悉這是美國上市企業歷史上金額最高的奬勵計劃，當時美國特拉華州法院裁定無效，稱方案存在嚴重缺陷，未能證實其公平。

而此前，投票顧問機構Glass Lewis發表報告，敦促股東投反對票，認為薪酬方案規模過大，若行使會造成攤薄效應及股權集中等問題。