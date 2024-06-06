國泰航空︰10.28啟動往返沙特阿拉伯利雅德航線

香港企業紛紛與沙特深化合作。國泰航空（0293﹚與沙特阿地阿拉伯空中互聯互通計畫簽約儀式時，國泰行政總裁林紹波宣布將於10月28日啟動香港往返利雅德直航線。 他表示，沙特阿拉伯的首要金融中心，開通香港和利雅德之間的直航航班，將為中國和沙特阿拉伯的商業和旅遊業繁榮做出貢獻。



客運航空恢復疫情前89% 目標2025年恢復至疫情水平

國泰第三跑道系統今年底將全面投入運營。林紹波還透露到，國泰航空正在香港以及大灣區的九個城市進行大量投資。他表示，現時集團客運航空已經恢復至疫情前的80%，覆蓋全球約80個航點，目標於2025年首季的客運量，恢復至疫情前水平。

林紹波最後亦表示到，將繼續支持中央政府的「一帶一路」倡議，並直言「 國泰航空使命是成為世界上最好的優質航空公司，並希望透過實現這一目標以激發香港人的自豪感。」

沙特視中國為未來亞洲區訪客主來源 稱非常期待香港市場

沙特空中互聯聯通計劃（ACP）行政總裁Majid Khan於簽約儀式時稱，沙特阿拉伯目標於2030年達到1.5億人次入境，其中7,000萬人次是國際旅客，視中國為未來亞洲區訪客主要增長來源。

隨著沙特阿拉伯與中國建立牢固的聯繫，他表示與香港國際機場開通直飛航班，是一個重要里程碑，稱「非常期待香港市場！」。