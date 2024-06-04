國泰主席賀以禮重申明年首季完全恢復客運力　明年初航點增至90個

國泰（0293）主席賀以禮在杜拜出席國際航空運輸協會（IATA）年會時，接受傳媒訪問時指出，目前公司客運運力已回復至疫情前80%，覆蓋80個航點，料明年初時航點可以回復至90個。他又重申有信心在2025年首季時全面恢復客運運力，及進一步利用機場三跑系統落成後擴大網絡。



賀以禮接受《經濟日報》訪問時，指出公司在未來航點上的目標是重建原有網絡及班次。在全新航點上，留意到香港社會非常關注中東商機，公司亦會在今年下半年開辦往來沙特阿拉伯首都利雅德的航線。

國泰在今年初時確認正評估添置中型寬體飛機。賀以禮指出已與潛在供應商展開溝通，目前尚在計劃早期階段，未訂完成時間表和擬訂飛機數目，預期該批客機可以替代現有中型機隊，及提供額外運力，及會特別注重新客機能覆蓋及多種任務的多功能。