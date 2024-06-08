手錶商囤積資金　David Webb公開信話唔鍾意　籲回水每股0.53元

資深投資者David Webb近日發公開信，不滿擁有手錶品牌「天王錶」及「拜戈表」的時計寶（2033）囤積大量資金，呼籲公司向股東派發每股0.53元的閒置現金。



自2020年4月起持股逾5%

David Webb從2020年4月初起，持有時計寶逾5%股權。在信中他提及最近中證監開始敦促中資企業多派發股息，形容「這是一種愛國行為，因為加強資本紀律可提升股本回報率﹑提高市場估值﹑降低資金成本，促使內地企業及整體經濟在世界舞台更具競爭力。」

他又指出一個富裕國家更有可能一個和平國家，國民會購買更多手錶。若繼續囤積資本仿似為世界末日作準備，只會增加末日可能。他亦指出對公司核心手錶業務並無意見，惟不同意公司囤積過多資金，以及將資金投資在核心業務外，而非回饋股東。

他根據時計寶截至2023年底止中期業績，指出當時公司有形資產淨值為23.21億元，即每股1.13元。當中淨現金及投資合共14.96億元，即每股0.73元，並無銀行借款。若以公司截至6月5日收市價0.4元計算，較淨資產折讓65%，或較淨現金及投資折讓45%。

「天王錶」為時計寶旗下品牌產品。﹙官方網頁圖片﹚

派息助提升投資者信心

在信內他亦提及公司曾指出於2021財年不適合宣派股息。可是業績理想，除予大股東董觀明700萬元薪酬外，並認為合適向董觀明支付1,000萬元獎金。時計寶上市11年，累計向董觀明支付薪酬1.039億元。

雖然公司在2022財年及2023財年恢復向股東派息，但David Webb認為還遠遠不足以清算累積的盈餘資本。敦促時計寶分配每股0.53元的閒置資金，而不是像過去那樣將投入私募股權、其他公司債券或長期銀行存款。David Webb認為，若分派金額高於當前股價，將對投資者信心和企業形象立即產生正面影響。

公開信全文可在以下網頁內看到。