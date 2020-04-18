David Webb疫市新寵浮面　時計寶成最大持倉　國產錶「周身寶」？

股壇「長毛」、資深投資者David Webb 雖然身經百戰，但在3月的「恐慌性」股災亦難免損手。他日前接受訪問時透露，持倉組合首季帳蝕逾1.8億元，但明言已趁大市急瀉時，撈入一些優質股，準備隨時「跑贏大市」！

言猶在耳，David Webb在股災中增持的新寵「浮面」，但不是他向來偏愛的工業股，反而是從事鐘錶銷售的時計寶﹙2033﹚。該公司旗下國產手錶品牌「天王錶」、「拜戈錶」，相信港人認識不多，但公司有何賣點，吸引David Webb大手掃貨，成個人持倉之冠，還要在fb專頁留下一句「Time will tell...」？

「天王錶」為時計寶旗下品牌產品，售價約莫數千元人民幣。﹙官方網頁圖片﹚

David Webb首季勁蝕逾1.8億元，但無阻他逆市「Shopping」。根據最新的持倉披露，他目前持股比例超過5%的股份共有21隻，現市值9.28億元。3月股災以來，David Webb增持了當中3隻，包括雅視光學（1120）、精熙國際（2788）及時計寶。其中，時計寶特別值得留意，除了因為是首次上榜外，亦是David Webb 21隻「愛股」中少有的零售股，餘下僅包浩斯（0483）及國際家居零售（1373）。

港交所披露易顯示，David Webb於4月6日以每股平均價0.743元增持67.2萬股，涉資約50萬元，持股比例增至5.02%。以周五﹙17日﹚每股0.97元的收市價計算，該批股份市值達到1.01億元，屬於David Webb 21隻已浮面股份中最大的持倉。

David Webb在webb-site中公布其「已浮面」的持倉組合。﹙webb-site截圖﹚

21隻持股 零售股僅佔3隻

如果有留意開David Webb的選股習慣，大藍籌一向「唔係佢杯茶」，相反他鍾情在細公司持有大股權，特別是估值被低估的企業。這些企業另一特點是未必有強勁的盈利增長潛力。

目前已披露的21隻港股中，大多以工業股為主，例如David Webb第二及第三大持倉分別是模架制造商龍記集團﹙0255﹚及酒店賓客用品及配套用品生產商明輝國際﹙3828﹚。反而，David Webb過往較少沾手零售股，除新寵時計寶之外，就只有國際家居零售及包浩斯。

既然零售股偏少，到底從事鐘錶生意的時計寶有何吸引之處，令David Webb增持至成最大持倉公司？

David Webb揀股習慣之一，是在細公司持有大股權。﹙資料圖片﹚

手頭現金充足 物業或有「發水」潛力

時計寶主要於內地銷售「天王錶」及「拜戈錶」兩大國產品牌，截至去年12月底止中期，公司營業額、毛利、純利均告下跌。這再次證明，David Webb絕非單純以盈利能力衡量公司價值，而時計寶最新市值僅19億元，也符合他「細即是美」的選股原則。

如果把焦點放在公司資產負債表上，會找到多一些端倪。時計寶沒有太多負債，去年底手持淨現金高達5.31億元，以David Webb最後一次買入價0.743元計，相當於當時市值﹙約16億元﹚三成。與此同時，時計寶亦有近7億元的金融資產及債務工具，如存款證、結構性存款等，相對容易變現成現金。兩者總計逾12億元，相當於當時市值逾七成半。

與此同時，時計寶擁有4.47億元存貨、1.13億元的投資物業，以及2.59億元的物業、廠房及設備。不過，年報並無透露公司持有什麼「磚頭」，假如不少物業作自用用途，料僅以成本價入賬，假若日後將物業出售，有機會「發水」。 事實上，David Webb 21隻持股中，個別近期也有「賣磚頭」行動，如包浩斯國際去年11月出售荃灣物業，涉資4,500萬元，預期將錄得收益約2,980萬元；又如紡織股同得仕﹙0518﹚今年4月公布，出售深圳廠房物業稅前賺近3億元。

David Webb買入時計寶後「賣關子」，一度寫下「Time will tell...」。

去年派6厘息

看完資產，再看看盈利能力。David Webb「愛股」中，許多利潤前景都相對「暗淡」。不過，時計寶截至去年12月底止中期，來自持續經營業務溢利約1.21億元，年化計市盈率（PE）近9倍，未算太差。但值得一提，今年以來新冠肺炎大爆發，公司盈利表現料受影響。

公司有錢賺，大股東亦相對「慷慨」，近三年派息比率均高於40%。2019年全年每股派0.063元，按年多派近一成。以現價計算，息率有6厘以上。更重要的是，公司大股東、主席兼執行董事董觀明持股達到70.45%，公司分紅，他受益最外。另一主要股東李基培及林麗明亦持有8.7%股權，連同David Webb最新持有的5.02%，三大主要股東持股達84%，「街貨」較少。

或者有種種原因令David Webb睇好時計寶，自他持股曝光以來，時計寶已累升3成，或多或少反映「David Webb 溢價」，現在公司市帳率已升至0.91倍，折讓進一步收窄，散戶現時「跟車」能否賺一轉，或許一如David Webb於Facebook所指「Time will tell...」。