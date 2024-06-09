AI概念股抵買時機已過　內地「窮遊」暗示需更多政策？︱鄭昆侖

早在2023年1月15日的《台積電擁獨特利好因素 惠及此美股 人類與AI競爭白熱化》文章，筆者當時指出「工業4.0」重要一環的廠房自動化（Factory Automation），正在暗示很多重覆性（Repetitive）的工序大可以被AI系統、機械人、自動化系統所替代。而當時的文章所提及到的AI晶片相關股份台積電（美股：TSM）已由當時的68.8美元累計上升至2024年6月7日的164.8美元。同期，Applied Materials (美股：AMAT)亦由109.9美元升至221.7美元。

AI發展趨勢是無可置疑，只不過相關股份最理想的買入時機應該是2023年第1至第2季，「抵買價」幾乎任你買。今天相關股份似乎太過擠湧，市場內人人抱著FoMO (Fear of Missing Out)心態去追逐GPU晶片企業Nvidia (美股：NVDA)，就未必是買貨時機了。1拆10拆股前的Nvidia股價已見1,209美元，亦成為了全球第2大市值的上市企業（排名僅低於Microsoft）。

內地政策：主要惠及央企以及具地方政府背景房企

2023年當時中國內地網絡的術語仍是叫「特種兵式旅遊」，至於2024年的術語似乎已演化成「窮遊」了。不論是特種兵式旅遊又或者是窮遊本質上沒有對錯之分，但是正正反映了內地消費力降級、民間債務負擔沉重、中產階層人數收縮等趨勢。多個經濟以及行業數字不好，至少會「鼓勵」當局多多放水、多推政策。

到目前為止，這一輪的政策的惠及幅射範圍似乎是央企以及具地方政府背景的內房企業。於2024年5月份，萬科（2202）（5.65港元）實現合同銷售金額233.3億元人民幣，按年減少29.2%、按月計則回升11.3%。中國海外（0688）旗下的中海宏洋（0081）（2.35港元）的合約銷售額按年僅下跌2.2%。在2024年1至5月期間，累計合約銷售額按年下跌29.8%，這亦表明5月份銷情大幅改善。這些數字反映內房相關政策對於具政府背景的內房企業的業務情況具有支撐作用，

只不過對於帶動普羅大眾的消費力回升似乎有限。至於要等到內地中產的財富回升而去香港「買樓」，恐怕暫時並不容易。再者，香港利息水平高於中國內地以及人民幣兑港元貶值，也在削弱了港樓的可負擔度、吸引力。換句說話，香港樓市以及倚靠在香港賣樓的本地地產股，似乎前路仍不太明朗。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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