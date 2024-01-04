英美多國再次敦促胡塞武裝停止紅海攻擊民用商船

也門胡塞武裝（Houthis）攻擊多艘在紅海行駛的商船，英、美、澳、加等多國發表聯合聲明，敦促對方停止攻擊，並警告持續威脅航道安全將面臨後果。



白宮1月3日刊登與澳洲、巴林、比利時、加拿大、丹麥、德國、意大利、日本、荷蘭、新西蘭及英國政府的聯合聲明，指胡塞武裝在紅海的攻擊是非法、不可接受及嚴重損害穩定，而且故意針對民用船隻及軍艦的行為沒有法律理據。

聲明指，使用無人機、小艇、導彈，當中包括首次投入反艦彈道導彈等攻擊有關船隻，是直接威脅對全球貿易舉足輕重的其中一條最主要航道航行自由。形容襲擊威脅全球所有無辜人士的性命，而且構成重要的國際問題，因此需要共同應對。

當局提到，全球有近15%的海上貿易是駛經紅海，包括8%的全球穀物貿易、12%海上石油貿易，以及全球8%的液態天然氣貿易，而國際航運公司的船隻繼續改經好望角（Cape of Good Hope），造成貨物延遲數週抵達、成本急升，最終損害全球重要糧食、燃料、人道援助的流動。

12國重申，胡塞武裝即時停止有關非法攻擊，同時釋放所有遭不合法地扣留的船隻及船員，並警告假如胡塞武裝繼續進行威脅性命、全球經濟及區內重要航道航行自由的行為，將要付出代價。該12國亦致力維持以國際秩序為基礎的秩序，以及就有關違法奪取及攻擊的行為問責。