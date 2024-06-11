謝清海︰羅奇低估中國經濟　香港沒「玩完」　再倡有條件普選特首

「香港玩完」論惹熱議，再有財金界知名人物提出反駁。惠理集團（0806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海接受媒體訪問時，直言不認同「摩根士丹利」亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）形容的「香港玩完」論，並相信香港將受惠仍具備可觀增長潛力的中國經濟，料於2040年或以前中國可超越美國成為全球最大經濟體。



謝清海在《明報》訪問中續補充，近年香港經濟仍面臨四大支柱產業（金融服務、旅遊、貿易及物流和工商業支援服務）就業人數減少及巨額財赤等重大挑戰，建議可考慮重啟2014年於全國人大常委會提出的方案，有條件以本港數以百萬計選民「一人一票」普選特首，認為此舉有利特首推行重大改革。

港府為香港旅遊業復蘇推出的一系列推廣項目，卻不料旅遊就業人數減少。（林靄怡攝）

稱羅奇不了解實情 低估中國經濟

今年2月，羅奇在《金融時報》撰文，因應本地政治變化、中國經濟放緩及中美關係轉差等三大因素，提出「香港玩完」論，亦在近日訪港多個活動上談及有關觀點。

謝清海於上周一出席午餐會聽完羅奇演講後，表示對「香港玩完」論不認同，對於羅奇認為中國經濟增長前景欠佳，香港經濟也出現困難的觀點，他坦言羅奇多年前離任摩根士丹利亞洲區主席後，已經沒有在中國內地進行深入調查研究，不了解實際情况才會看淡中國經濟增長前景。「我不認同羅奇的看法，我認為中國經濟增長潛力仍然可觀。」

謝清海坦言羅奇沒有深入調查中國內地而低估中國經濟。（資料圖片）

港四大支柱產業受挑戰 再倡普選特首

謝清海於訪問中補充，即使中國經濟增長前景亮麗，惟香港經濟仍面臨不少問題，需要大刀闊斧改革。

他指出，香港四大支柱產業貢獻逾半GDP，而近年此四大支柱產業總就業人數卻減少，原因香港營商成本高企以致流失不少生意，同時香港近年錄得巨額財赤，若此趨勢持續財政儲備遲早會耗盡，信貸評級亦會被下調，將不利國際金融中心地位。

謝清海又指，特區政府近年在維護國家安全上做出理想成績，當局可考慮在此基礎上再次推進普選特首，由數以百萬計選民「一人一票」普選出來的特首，可望更有為地推行重大改革。