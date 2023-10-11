內房黃金周交易不如預期　摩根士丹利調查：多數中國人仍不願購房

美國金融服務公司摩根士丹利的調查顯示，儘管中國官方採取了一系列房地產寬鬆措施，但大部分中國家庭對住房前景仍持謹慎態度。



據彭博社報道，摩根士丹利星期二（10月10日）的一份研究報告稱，超過80%的中國家庭在被問及購房計劃時，仍表示不願意或不確定是否要購房。該報告基於一項對約2000名中國消費者的調查。

官方推出一系列措施，試圖振興內地房地產市場。（新華社）

對於房價走勢，其中42%的受訪者預計未來12個月房價會下降，23%的人預計房價會上漲。

過去幾個月，為提振樓市，中國政府出台了房地產寬鬆措施，包括下調首套和二套房貸最低首付比例，並下調存量房貸利率。自四大一線城市北上廣深8月底以來落實「認房不認貸」政策後，目前中國各地基本都已執行首套房「認房不認貸」政策。

黃金周交易不如預期 樓市料難明顯反彈

摩根士丹利說，從好的一面來看，與7月的調查相比，房主越來越願意在抵押貸款降低後，將多出來的額外資金用於消費和投資。

調查發現，儘管由於收入預期疲軟，消費者的消費意願仍不高，但消費者的支出意願環比略有回升。

該調查於9月25日至28日在中國一至四線城市進行。