新加坡據報收緊對家族辦公室審查　須獲免稅仍需月內提交額外資料

在港府積極推動吸引家族辦公室之際，有外電消息稱，在一系列醜聞突顯金融中心監管漏洞後，自3月以來新加坡正在加強對金融機構的審查，加快了收緊各種投資制度的步伐，並要求家族辦公室和對沖基金提供更多信息，未來幾個月必須滿足的額外要求，並加大了對不活躍企業的清理力度。



已獲得免稅的家族辦公室需6月底之前提交新資料

《彭博》引述消息人士稱，已獲得免稅的家族辦公室在5月收到了新表格，被新加坡當局要求提供更多詳細信息，並被告知在6月底之前提交信息。而在今年3月，新加坡金融管理局確認將在8月1日之前廢除資產不超過2.5億美元的對沖基金所使用的許可制度，並將其遷移到報告要求更嚴格的制度。

報道指出，在最近一起價值30億新加坡元（合22億美元）的洗錢案件中，至少有一名被告與獲得免稅的家族辦公室有關。

金管局稱如發現不良活動將迅速行動

根據享有免稅的家族辦公室必須向金管局提交的年度表格，公司現在必須確認其受益所有人、董事、代表和股東從未犯下、被定罪甚至被指控犯有洗錢或恐怖主義融資罪行，還必須確認所管理的資產遵守國內資本管制法規，並且基金管理公司沒有面臨世界任何當局的監管行動。根據許多公司截至6月30日提交的表格，家族辦公室必須在新加坡的私人銀行開設帳戶，並提供最終受益人和相關員工的公民身份和出生國。

新加坡金管局發言人表示，去年12月曾表示，將加強其流程，以擴大盡職調查的範圍，如果發現不良活動，將採取「迅速行動」取消企業的激勵措施。發言人並表示，更新後的年度申報表是增強措施的一部分，更多實施細節以及監管機構對行業反饋的回應將在今年稍後公佈。