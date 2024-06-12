美股｜道指收市跌120點　蘋果飆逾7%創新高　帶動標指納指破頂

美國聯儲局周二（11日）起一連兩日議息，市場並關注周三（12日）公布的通脹數據，投資者表現謹慎。美股周二個別發展，道指收市跌120點。納指及標指則受蘋果（Apple）提振破頂，該公司公布備受期待人工智能（AI）功能，股價至收市升7.26%，每股收報207.15美元，創下歷史新高。



道指收市報38,747.42點，跌120.62點或0.31%；納指報17,343.55點，升151.02點或0.88%；標普500指數收報5,375.32點，升14.53點或0.27%。

銀行股下跌 美國運通及花旗挫逾3%

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia在1拆10後，周二下跌0.71%，每股報120.91美元。

包括美國運通（American Express）、摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗集團（Citigroup）和美國銀行（Bank of America）在內的主要銀行，均下跌超過2%。其中花旗挫3.73%。美國運通則跌3.40%， 為跌幅最大道指成份股。

多隻科技股上揚，Amazon、Meta Platforms和Microsoft，升幅在0.09% 至1.12%之間。Tesla則跌1.80%。

美國聯儲局周二起一連兩日議息，市場預計利率不會改變，但將發布最新的經濟預測和點陣圖。根據CME的FedWatch工具，市場預計聯準會9月首次減息的可能性已跌至50%。