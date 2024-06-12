內地5月CPI按年升0.3%　不及市場人士預期　PPI跌幅較4月收窄

內地5月份消費物價指數（CPI）按年升0.3%，不及市場人士預期。全國工業生產者出廠價格（PPI）續下跌，惟跌幅較4月收窄。



據國家統計局數據公布，5月份全國居民消費價格按年0.3%，前值上漲0.3%。其中，城市上漲0.3%，農村上漲0.4%；食品價格下降2.0%，非食品價格上漲0.8%；消費品價格持平，服務價格上漲0.8%。

當局又指出，今年1­­至5月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.1%。5月份，全國居民消費價格按月下降0.1%。其中，城市下降0.1%，農村下降0.1%；食品價格持平，非食品價格下降0.2%；消費品價格下降0.1%，服務價格下降0.1%。

內地消費市道惹市場人士關注。（視覺中國）

5月食品價格按年跌2%

國家統計局數據顯示，5月，從同比看，食品價格下降2.0%，降幅比上月收窄0.7個百分點，影響CPI同比下降約0.37個百分點。食品中，豬肉、淡水魚和鮮菜價格分別上漲4.6%、3.3%和2.3%，漲幅均有擴大；雞蛋、鮮果和食用油價格分別下降8.5%、6.7%和5.1%，降幅均有收窄；牛肉、羊肉和禽肉類價格分別下降12.9%、7.5%和2.9%，降幅繼續擴大。非食品價格上漲0.8%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.68個百分點。非食品中，能源價格上漲3.4%，漲幅回落0.2個百分點；扣除能源的工業消費品價格上漲0.1%，漲幅回落0.3個百分點，其中新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下降6.9%和5.2%，降幅均有擴大；服務價格上漲0.8%，漲幅與上月相同，其中家庭服務和教育服務價格均上漲1.8%，漲幅略有擴大。

國家統計局數據亦顯示，5月份，全國工業生產者出廠價格按年下降1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點，環比上漲0.2%，上月爲下降0.2%；工業生產者購進價格同比下降1.7%，環比上漲0.3%。1至5月平均，工業生產者出廠價格比上年同期下降2.4%，工業生產者購進價格下降3.0%。