結束連續4個月通縮　今年2月CPI按年漲0.7%　豬肉價格由降轉漲

國家統計局9日發佈資料顯示，2024年2月份，全國居民消費價格按月上漲0.7%；1­­—2月平均，全國居民消費價格與上年同期持平；2月份，全國居民消費價格按年上漲1.0%。對此，國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀稱，CPI按年漲幅擴大，按月由降轉漲。



內地此前連續4個月出現通縮。國家統計局指出內地1月消費物價指數（CPI）按年跌0.8%，連續4個月下跌之餘，更較去年12月的跌幅擴大，去年12月內地CPI跌0.3%。



2月份，全國CPI按年上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.7個％；按月由上月下降0.8%轉為上漲0.7%，回升較多。扣除食品和能源價格的核心CPI按月上漲1.2%，漲幅比上月擴大0.8％，為2022年2月以來最高漲幅。



國家統計局9日發佈資料顯示，2024年2月份，全國居民消費價格按月上漲0.7%；1­­—2月平均，全國居民消費價格與上年同期持平。（Reuters）

按年來看，CPI上漲1.0%，漲幅比上月擴大0.7個％，主要是食品和服務價格上漲較多。其中，食品價格上漲3.3%，漲幅比上月擴大2.9個％，影響CPI上漲約0.59個％。

食品中，春節期間消費需求增加，加上部分地區雨雪天氣影響供給，鮮菜、豬肉、水產品和鮮果價格分別上漲12.7%、7.2%、6.2%和4.3%，合計影響CPI上漲約0.58％。

春節期間旅遊娛樂消費大增

非食品價格上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.3％，影響CPI上漲約0.44個％。非食品中，春節期間出行和文娛消費需求大幅增加，飛機票、交通工具租賃費、旅遊、電影及演出票價格漲幅在12.5%—23.0%之間，合計影響CPI上漲約0.30％；受國際油價上行影響，國內汽油價格由上月下降1.0%轉為上漲2.0%，影響CPI上漲約0.07％。

賈玲的《熱辣滾燙》票房突破34億元，領跑春節檔。（劇照）

按月來看，CPI由上月下降0.8%轉為上漲0.7%。同比回升較多，除受本月環比價格上漲影響外，也有春節錯月的影響。其中，食品價格下降0.9%，降幅比上月收窄5.0個％，影響CPI下降約0.17個％。

食品中，豬肉價格在連續下降9個月後首次轉漲，上漲0.2%；鮮菜和水產品價格分別由上月下降12.7%和3.4%轉為上漲2.9%和4.1%；薯類、雞蛋、食用油、牛羊肉和鮮果價格降幅在4.1%—12.2%之間。

非食品價格上漲1.1%，漲幅比上月擴大0.7個％，影響CPI上漲約0.89％，主要是服務尤其是出行類服務價格上漲較多。非食品中，服務價格上漲1.9%，漲幅擴大1.4％，影響CPI上漲約0.76％，其中旅遊、飛機票和交通工具租賃費價格分別上漲23.1%、20.8%和17.4%。