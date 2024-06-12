星展料香港樓價再跌空間有限　內地投資者佔一二手成交比例續上揚

今年2月底撤辣後的樓價升幅，已近乎被全數蒸發。星展香港經濟師謝家曦指出，樓價及成交在未來仍有隱憂，因利率維持高企，以及港元拆息維持於偏高水平，導致供樓成本高於租金收入回報，壓抑投資及置業需求。惟他相信樓價再下行空間有限，預料下半年表現平穩，明年隨利率下跌﹑經濟改善對樓市表現有幫助。



他又認為中長期而言本港樓價有重新平衡的動力，因政府近季已減少賣地，預料未來數季土地會供應會出現短缺，加上市場開始消化存貨，供求會開始改變。同時外地投資者對本港樓市興趣增加，特別是政府推出吸引人才計劃，內地投資者在一手﹑二手成交宗數及金額佔比，在今年首季至4月均上升，並預測有關趨勢會持續。

謝家曦又預期受到6月底為半年結﹑上市公司派息需求及港股回穩以致借貸需求等因素影響，6月拆息會上升，至7﹑8月時會回落，又預料最優惠利率下跌空間不大。

指出毋須對內地消費市道過於悲觀

消費方面，謝家曦指出由於港元升值，遊客來港消費能力減弱，是引致本港零售較弱原因。他亦表示毋須對下半年內地消費表現過於悲觀，因為內地居民有一定消費力。期望隨著以舊換新﹑補賠等措施﹑房地產及股市回穩帶動財富效應可以傳導至零售市場。